Doc-Nelle tue mani ritorna in prime time, su Rai 1, cercando di mantenere la media dei sette milioni di telespettatori. Stando alle anticipazioni, nel terzo appuntamento, in onda il prossimo 27 gennaio 2022, Andrea Fanti starà sempre più vicino all'ormai ex moglie Agnese, soprattutto quando la stessa si troverà costretta a ritornare in corsia perdendo così la Direzione Sanitaria dell'ospedale. Doc si ritroverà a contatto con un caso molto particolare, un ragazzo con dei genitori particolarmente presenti.

Questo permetterà, al protagonista, di mettersi in discussione come padre.

Doc 2: Andrea consolerà Agnese dopo la perdita della direzione Sanitaria

Il prossimo giovedì 27 gennaio, assisteremo alla messa in onda di due nuovi episodi di Doc-Nelle tue mani 2. L'appuntamento resta fissato sempre alle 21:40 sulla rete ammiraglia Rai. Sarà trasmesso l'episodio 5 e l'episodio 6 dei sedici complessivi che compongono la seconda serie del medical italiano con Luca Argentero. Il quinto episodio, dal nome 'L' attenzione', metterà Andrea Fanti in competizione con un nuovo medico che arriverà in corsia. Andrea (Luca Argentero), non mollerà e continuerà a voler vestire i panni di primario, continuando imperterrito nelle diagnosi dei suoi pazienti.

Fanti si prenderà molte responsabilità e scelte che coinvolgeranno anche l'ex moglie Agnese. Vista l'inchiesta in atto, Agnese perderà il posto di Direttrice sanitaria e, sarà costretta a indossare di nuovo il camice. In questo particolare momento, l'ex marito le dimostrerà vicinanza.

Doc-Nelle tue mani, spoiler: Fanti valuterà la sua figura di papà

Nel sesto episodio in onda giovedì prossimo, tra il nuovo primario Edoardo e DOC, sarà alimentata una piccola antipatia per colpa di Carolina. In più, Fanti si troverà a gestire il caso di un ragazzo con genitori non poco invadenti. Questo lo porterà a condurre un'analisi sulla sua figura di padre.

Al centro delle vicende di Doc 2 anche Gabriel ed Elisa. Alla coppia sarà affidato un caso di un cuoco super stellato dai modi poco gentili. Grazie a questo caso, Gabriel ed Elisa riusciranno a far pace con il loro brusco passato.

Doc 2, come recuperare gli episodi su Rai Play

Doc è ritornato con grande acclamazione da parte dei telespettatori Italiani, la fiction ha debuttato con oltre il trenta per cento di share sbaragliando la concorrenza. Numeri entusiasmanti visto che si è abbattuto il muro dei sette milioni di utenti collegati. Chiunque abbia perso un episodio, o per non perdere nessuna delle vicende di Doc e di tutti gli altri protagonisti, esiste la possibilità di ricorrere al sito Raiplay, un servizio gratuito, che non necessità di nessun abbonamento.