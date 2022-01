Manila Nazzaro e Soleil Sorge rappresentano indubbiamente due delle protagoniste assolute di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip. Il loro rapporto, ultimamente, sembrerebbe essere altalenante, specie dopo l'ingresso nella casa più spiata d'Italia da parte di Delia Duran. In modo inaspettato, però, la venezuelana e l'italo-americana potrebbero aver raggiunto un punto di incontro nel loft di Cinecittà e questo ha finito per colpire l'ex Miss Italia che, dalla sua, non vuole perdere le speranze di poter riappacificarsi con la fashion blogger in tempi brevi.

Le parole di Manila Nazzaro a Delia

Durante il party venezuelano nella casa del GF Vip 6, Soleil Sorge e Delia Duran sono riuscite a collaborare senza avere alcuna discussione. Il loro inaspettato avvicinamento è stato commentato da Manila Nazzaro nel corso di un dialogo con la modella. La foggiana ha dichiarato a Delia che conoscendo l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, non la sorprende che un approccio è stato cercato. Secondo la pugliese, Soleil attende che gli eventi accadano in maniera naturale. La gieffina ha proseguito affermando che le fa rabbia quando l'italo-americana viene giudicata, aggiungendo che da donna si può dichiarare innamorata di Sorge in quanto possiede alcune caratteristiche quali la fragilità.

"Tu non hai idea della dolcezza di Solei", ha evidenziato Manila Nazzaro a Delia Duran.

Manila Nazzaro spera di chiarire con Soleil

Manila Nazzaro ha poi espresso il suo pensiero sul legame d'amicizia con Solei Sorge. Alla compagna d'avventura ha affermato che è convinta che torneranno ad avere un bel rapporto ma il loro avvicinamento ha bisogno di passare attraverso un confronto caratterizzato dal guardarsi negli occhi mentre parlano.

Secondo l'ex Miss Italia, quanto accaduto fra di loro è stato il frutto di un momento di stanchezza da parte di entrambe le gieffine. Delia Duran, dalla sua, ha replicato alla foggiana dichiarando che non vede l'ora che possano chiarire la loro situazione convinta che avranno tempo a disposizione per riuscirci. La modella ha concluso dicendo che spera che, prima o poi, la fashion blogger possa essere riconoscente verso Manila Nazzaro per tutto quello che ha fatto sin qui per lei.

Lunedì 24 gennaio 2022, andrà in onda, su Canale 5, un'altra puntata del Reality Show condotto da Alfonso Signorini con opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Il tema riguardante il triangolo Soleil-Alex-Delia sarà sicuramente trattato nel corso della diretta e chissà che possa essere affrontato l'argomento che vede protagonista il rapporto fra l'italo-americana e Manila.