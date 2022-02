Non si fermano su Rai 1 gli appuntamenti con l'amata fiction Il Paradiso delle Signore 6. La sesta stagione della fiction si sta rivelando ricca di colpi di scena e novità interessanti.

Entrando nel dettaglio della della trama della puntata che andrà in onda l'8 febbraio, i telespettatori assisteranno a una scoperta da parte di Veronica. La donna verrà infatti a conoscenza del fatto che a scrivere la lettera minatoria a Gloria è stata proprio la figlia Gemma. Veronica sarà furiosa, anche perchè questo gesto della figlia ha involontariamente portato all'avvicinamento tra Gloria ed Ezio.

Per Veronica sarà il momento di agire e di rimediare al gesto della figlia, prima che tra Ezio e Gloria possa scoccare nuovamente la scintilla.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, puntata dell'8 febbraio: Gemma si sente in colpa

Gemma non riuscirà a non sentirsi in colpa dopo aver scritto la lettera minatoria a Gloria. Nonostante tutti i suoi buoni propositi per aiutare la propria famiglia, il suo atteggiamento ha fatto sì che Ezio e Gloria siano entrati sempre più i intimità. Veronica, dopo aver capito quello che ha fatto la figlia, sarà furiosa e delusa da lei.

Nel frattempo, al Paradiso continueranno a non aver notizie di Adelaide. Suo nipote Marco si prodigherà concretamente per aiutare la donna, dopo che Umberto gli ha confessato la vera motivazione per cui è sparita.

Il nipote di Adelaide architetterà un piano per distogliere l'interesse delle forze dell'ordine sulla zia. Di Sant'Erasmo si servirà anche dell'aiuto di Flora, che testimonierà proprio in favore della Contessa sul caso Ravasi.

Il nuovo arrivato, Ferdinando di Torrebruna, sembrerà essersi ambientato molto bene al Circolo. L'uomo d'affari resterà parecchio colpito da Ludovica.

Intanto Sandro non si arrenderà all'idea di aver perso sua mogli e per tale ragione proseguirà nel tentativo di riconquistare Tina.

Spoiler Il Paradiso delle Signore dell'8 febbraio: Tina furiosa con Sandro e Vittorio

Il flirt tra Tina e Vittorio sembrerà essersi definitivamente concluso. Il capo del magazzino infatti, ha dato la sua disponibilità all'amico per aiutarlo a riconquistare la giovane Amato.

Conti ha deciso di mettere da parte i suoi sentimenti, viste le intenzioni di Recalcati.

Purtroppo però, la figlia di Agnese non sarà per nulla felice di questa situazione. La giovane donna infatti, non ne vorrà più sapere nulla del marito, nonostante la madre e Salvo sperino in una rappacificazione tra i due. Inoltre, quando Tina verrà a conoscenza dell'alleanza tra Vittorio e Sandro, andrà completamente su tutte le furie.