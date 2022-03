Nella casa del GF Vip è iniziato il "tutto contro tutti" in vista della finalissima di questa sesta edizione. Miriana Trevisan, nelle ultime ore, ha puntato il dito contro le principessine Jessica e Lulù, facendo delle insinuazioni che non sono passate inosservate.

La showgirl, infatti, parlando con Davide e Manila, ha svelato che le due principessine avrebbero detto delle "cose pessime", che per il momento non ha voluto rivelare pubblicamente perché non sa con certezza se quei momenti sono stati ripresi dalle telecamere oppure no.

Manila fa pesanti insinuazioni su Jessica e Lulù al Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, a pochi giorni ormai dalla finalissima di questo GF Vip, molti equilibri che si erano formati all'interno della casa di Cinecittà cominciano a vacillare.

Miriana Trevisan, finita per l'ennesima volta in nomination, si è lasciata andare a delle pesanti insinuazioni nei confronti delle principessine Jessica e Lulù. Il tutto, alla luce del fatto che la showgirl ha stretto un buon rapporto di amicizia nel corso di queste settimane con le Selassié e, all'ultima catena di salvataggio, Jessica ha scelto di fare il nome di Miriana anziché quello di Sophie Codegoni, per evitarle di finire al ballottaggio.

'Ho sentito cose pessime da Jessica e Lulù', rivela Miriana Trevisan al GF Vip

Eppure, Miriana non si è fatta problemi in queste ore, a lanciare delle frecciatine nei confronti delle due sorelle, al punto da infastidire anche Manila Nazzaro e Davide Silvestri.

"Le cose che ho sentito da Jessica e Lulù: pessime ma non le dico se non hanno ripreso", ha dichiarato Miriana Trevisan all'interno della casa del GF Vip, facendo così delle insinuazioni anche piuttosto pesanti nei confronti delle due principessine.

Miriana quindi, sostiene che Jessica e sua sorella avrebbero detto delle cose "pessime" all'interno della casa di Cinecittà ma per il momento ha preferito non rivelarle pubblicamente, perché teme che quei momenti non siano stati ripresi dalle telecamere.

Manila Nazzaro 'bacchetta' Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip

A quel punto, però, Manila e Davide hanno fatto notare a Miriana che se continua a dire queste cose è perché in un certo modo vuole che si sappiano pubblicamente e quindi che vorrebbe "smascherare" le due sorelle Selassié.

"Non sei leale se insinui", ha subito sentenziato Manila Nazzaro che non si è fatta problemi a bacchettare la sua amica Miriana per queste frecciatine nei confronti di Jessica e Lulù che, per il momento, sono completamente all'oscuro di queste dicerie che la Trevisan sta mettendo in giro sul loro conto.