Stanno facendo parecchio discutere le dichiarazioni di Dayane Mello sull'ultima puntata del Grande Fratello Vip che è andata in onda su Canale 5. Nel commentare l'inaspettata eliminazione dal gioco di Soleil, la brasiliana si è lasciata andare a riflessioni pungenti sia sul reality-show che su Alex Belli, rientrato in casa per l'ennesimo confronto con Sorge sulla loro "amicizia artistica".

Pareri negativi sul Grande Fratello Vip

La terzultima puntata del Grande Fratello Vip, è stata "letale" per Soleil. Un po' a sorpresa, infatti, la ragazza è stata eliminata da Davide nel televoto flash che aveva un doppio scopo: escludere un vippone dal gioco ed eleggere il terzo finalista della sesta edizione.

A protestare per l'uscita di scena di una delle protagoniste assolute di quest'annata del reality Mediaset, è stata anche un'ex concorrente che è legatissima a Sorge da qualche anno.

In alcuni video che stanno facendo il giro della rete, si sente Dayane Mello attaccare pesantemente sia la trasmissione di Canale 5 che Alex Belli, l'attore che ha chiesto ed ottenuto un ennesimo confronto con l'influencer dopo qualche settimana di "tregua".

La brasiliana ha sparato a zero sul format al quale ha partecipato un anno fa, dicendosi certa del fatto che sarebbe tutto già scritto, compreso il nome del vincitore che sarà proclamato lunedì 14 marzo.

I commenti sulla terzultima del Grande Fratello Vip

"Ragazzi è tutta una truffa.

Questo televoto flash è sempre stato bloccato. Ma dai, mica sono nata ieri", ha esordito Dayane nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando martedì 8 marzo.

La modella se l'è presa per l'eliminazione dell'amica Soleil ad un passo dalla finalissima, tant'è che ha aggiunto: "Loro sanno già chi sarà il vincitore, tutti loro lo sanno.

Cosa stiamo qua a fare? Diamo voti ma poi perdiamo la speranza".

L'ex concorrente ha lanciato frecciatine velenose agli addetti ai lavori sostenendo che sarebbe già tutto deciso, per questo Sorge è stata fatta fuori dal gioco quando ormai non serviva più alle dinamiche.

Mello si è esposta in prima persona mostrandosi sui social network più arrabbiata che mai per l'esclusione dell'italoamericana dal reality-show al quale hanno partecipato entrambe, anche se in edizioni diverse.

La stoccata all'attore del Grande Fratello Vip

Dayane ha avuto da ridire anche su Alex e sul suo ennesimo intervento in diretta al Grande Fratello Vip per chiarire il suo rapporto con Soleil.

Dopo aver assistito al faccia a faccia in casa tra la sua amica e Belli, la modella brasiliana ha tuonato: "Dopo il ritiro spirituale che ha fatto, è tornato ancora più pazzo".

"Che poi la sminuisce pure questo c.... Che rabbia", ha proseguito Mello nello sfogo social che ha appassionato tantissimi spettatori del programma di Canale 5.

Anche se Sorge è una persona alla quale è legatissima, la soubrette non ci ha pensato due volte ad attaccare l'attore pubblicamente: "Ma perché deve credersela in questo modo.

Che m...".

Commenti al veleno quelli che Dayane ha fatto sia sul reality Mediaset che su alcuni suoi protagonisti indiscussi come il marito di Delia Duran.

A proposito di Alex, il 7 marzo ha avuto l'opportunità di rientrare tra le mura di Cinecittà per un confronto con Soleil su come si è evoluta la loro amicizia nell'ultimo periodo: lui, in particolare, ha rimproverato alla ragazza un atteggiamento infantile e di pretese in un momento delicato in cui stava cercando di recuperare il suo matrimonio traballante.

Questo faccia a faccia è servito a poco, tant'è che l'influencer ha girato i tacchi e ha interrotto la conversazione dopo qualche minuto.