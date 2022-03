La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore continua a sorprendere piacevolmente i telespettatori con trame e intrecci avvincenti. A pochissimi mesi dal finale di stagione, i fan della soap sono in attesa di conoscere il futuro di tutti i personaggi che ruotano intorno al grande magazzino. Ma cosa riserveranno loro le puntate prossimamente in onda su Rai 1? Una delle presenze fisse del cast della soap, Roberto Farnesi, recentemente ha anticipato che "entro maggio ci saranno grandissime sorprese".

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 6, Roberto Farnesi: 'Grandissime sorprese entro fine stagione'

Tra i tanti personaggi de Il Paradiso delle signore Umberto Guarnieri è una delle presenze fisse delle quattro stagioni daily. Senza tenere conto di Alessandro Tersigni, alias Vittorio Conti, un altro personaggio costante della soap legato al commendatore è la contessa Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina). Come i telespettatori sanno, i due sono cognati, ma tra loro c’è sempre un rapporto sentimentale molto più profondo. Nella sesta stagione il legame è andato in crisi a causa di Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari), la figlia del defunto Achille. La giovane statunitense e il banchiere, in assenza di Adelaide, sono diventati amanti, ma al ritorno della donna l'uomo ha voluto dimenticare ciò che era accaduto con la stilista.

Perciò, adesso che Il Paradiso delle signore 6 si avvicina al gran finale, il pubblico vuole sapere: cosa accadrà a questo triangolo? Ha cercato di rispondere a questa domanda l'interprete di Umberto, Roberto Farnesi. Recentemente l'attore è stato ospite nella trasmissione Citofonare Rai2, condotta da Paola Perego e Simona Ventura.

Nel corso del programma, l'interprete toscano ha rilasciato un'anticipazione proprio sulle sorti di questo triangolo. "Ci saranno delle grandissime sorprese entro fine stagione”, ha rivelato Farnesi.

'Umberto si sta addolcendo': Farnesi parla di Guarnieri nelle attuali puntate de Il Paradiso delle signore 6

Sempre nel corso del programma Citofonare Rai2, Roberto Farnesi ha commentato con le conduttrici Paola Perego e Simona Ventura il comportamento del suo personaggio nelle puntate attualmente in onda su Rai 1.

Il cinico commendatore Guarnieri è in crisi poiché si trova tra due fuochi. Da una parte sente una forte attrazione nei confronti di Flora, dall'altra non riesce a staccarsi da Adelaide che è sempre stata più di una cognata. Il triangolo che si é creato riserverà al pubblico delle sorprese ma, nel frattempo, non si può negare che Umberto sia in qualche modo cambiato. "Si sta addolcendo'", ha ammesso Farnesi. Alla fine di aprile andranno in onda le ultime puntate de Il Paradiso delle signore 6, perciò non resta che attendere un paio di mesi per vedere quali risvolti avrà questa intricata storyline.