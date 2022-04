Flavia Vento è stata vittima di una truffa nei mesi scorsi. Per un periodo di tempo è stata convinta di aver parlato ed instaurato una relazione con l'attore americano Tom Cruise. In realtà, non si trattava del vero Tom Cruise, ma di un truffatore, che si è preso gioco di lei. Nonostante questo, la donna ha sempre dichiarato in televisione di non volerlo denunciare e di aver provato delle belle sensazioni mentre parlava con lui. Dopo la truffa, l'ex pupa ha deciso di scrivere al vero Tom Cruise.

La truffa del falso Tom Cruise

Negli ultimi mesi, in alcune trasmissioni televisive, si è parlato della truffa che ha colpito Flavia Vento.

La donna ha creduto di parlare per mesi con l'attore americano Tom Cruise, ma in realtà si trattava di un truffatore. Quando se ne è resa conto, però, era già sentimentalmente trasportata da questo sogno che sembrava realizzarsi. Per questo ha deciso di non denunciare la truffa, se non pubblicamente, e di spendere buone parole per le emozioni che ha vissuto durante questa finta frequentazione virtuale. "Le nostre conversazioni sono sempre state carine" ha dichiarato Flavia Vento, in tutte le trasmissioni in cui è stata ospite per raccontare questa storia, ricordando che il finto Tom Cruise la chiamava "Dea".

Flavia Vento: 'Mi sono affezionata'

L'ex pupa, in una puntata di Mattino 5, aveva spiegato che il truffatore le aveva detto che stava scrivendo dal profilo privato, ma poi lei ha capito che non era il vero profilo.

Nonostante questo ha sempre dichiarato che è stato tutto molto romantico. Flavia Vento ha capito che si trattava una truffa perché le sono stati chiesti dei soldi per vedere l'attore dal vivo. La donna ha raccontato di essere rimasta molto male per quello che è accaduto, perché ha parlato con questa persona per diversi mesi, instaurando un rapporto per lei speciale.

"Mi sono affezionata" ha spiegato Flavia Vento, sottolineando che aveva ancora la speranza che lui fosse il vero Tom Cruise. Ha aggiunto che non ha avuto la forza di denunciare una persona che per mesi l'ha fatta stare così bene.

L'ex pupa ha contattato il vero Tom Cruise

Flavia Vento, a Pomeriggio 5, ha ammesso di aver contattato su Twitter il vero Tom Cruise.

"Mi segue su Twitter" ha spiegato l'ex pupa, sottolineando che l'attore americano non le ha risposto. Flavia Vento ha spiegato che tra poco uscirà un nuovo film dell'attore e che lei vorrebbe tanto vederlo. La cosa che ci tiene a capire è chi le ha scritto realmente per tutti questi mesi, perché ha ammesso di avere ancora diversi dubbi sulla situazione che ha vissuto. La soubrette ha aggiunto che non sa se l'attore ha seguito La Pupa e il Secchione, ma che sicuramente segue tutto ciò che lei mette su Twitter. I fan sono subito andati a controllare ed effettivamente l'attore americano segue Flavia Vento su Twitter.