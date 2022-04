Pasqua d'amore per Belen Rodriguez e Stefano De Martino: i due avrebbero passato la Pasqua insieme, come dimostrano le foto che entrambi hanno postato sui rispettivi profili Instagram. Con loro Santiago e Luna Marì, la figlia che la showgirl argentina ha avuto dal suo ex fidanzato Antonino Spinalbese. E mentre quest'ultimo è concentrato a rimettersi in forma dopo la malattia autoimmune che lo ha recentemente colpito, Belen sembra sempre più innamorata del suo ex marito che ormai non pare più essere tanto ex. Una vicenda che, a tratti, sembra una soap ma che mette in luce una grande verità: l'amore tra la conduttrice de 'Le Iene' e l'attuale giudice di 'Amici 21' pare aver ripreso quota, e adesso si respira l'odore di una famiglia allargata.

Feste in famiglia per gli ex coniugi

'Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi' recita un famoso detto e Belen e Stefano hanno fatto la loro scelta. Le foto che hanno postato i due ex coniugi sui social parlano chiaro e sembrano non lasciare dubbi, casomai ce ne fossero ancora. Se Belen Rodriguez ha confermato ironicamente il ritorno di fiamma con De Martino dopo le numerose paparazzate che li hanno visti protagonisti, adesso le festività pasquali sembrano sancire non solo l'unità di coppia ma anche quella familiare. Infatti, entrambi hanno mostrato il figlio Santiago immerso nella natura e poi anche Luna Marì è apparsa nelle Instagram Story di Belen nella stessa location.

La location in questione è l’Isola di Albarella, in provincia di Rovigo.

Si tratta di un luogo molto bello e rilassante oltre che esclusivo, posto ideale dove trovare un po' di pace lontani dalla frenetica vita lavorativa che vivono Belen e Stefano. In maniera indiretta, i due si sono svelati, mostrando ai fan che seguono con attenzione ogni loro passo, che regna grande armonia. Segno inequivocabile di questa armonia è la presenza di entrambi i figli insieme alla coppia.

Storia di un (ennesimo) ritorno di fiamma

Un riavvicinamento quello tra Belen e Stefano veloce e inaspettato. I due hanno ripreso a vedersi in maniera assidua subito dopo la fine della relazione tra Rodriguez e Spinalbese. Il primo scatto rubato dai paparazzi che li vede vicini risale all'inizio dello scorso gennaio quando De Martino andò a prendere all'aeroporto l'ex moglie che rientrava da un viaggio in Uruguay con l'amica Patrizia.

Da lì in poi, i due non si sono più divisi, anzi.

Fughe romantiche e week-end di coppia si sono susseguiti fino a portarli a trascorrere la Pasqua insieme ai figli. D'altra parte, le ultime foto del magazine 'Chi', che mostrano Stefano e Belen al parco con Santiago e Luna al parco dimostrano che De Martino ha instaurato un buon rapporto con la secondogenita della ex moglie. E poi non è detto che la famiglia non si allarghi ulteriormente: entrambi hanno espresso il desiderio di essere ancora genitori ma per quello potrebbe passare ancora un po' di tempo.