Manca sempre meno alla messa in onda della scelta dell'unico tronista della seconda parte di stagione di Uomini e donne. Stando alle informazioni che ha fornito l'esperta di gossip Daria Restaino, la puntata in cui Ciro Solimeno si dichiarerà a Elisa Leonardi dovrebbe essere trasmessa in tv tra il 25 e il 26 maggio.

La data della fine del percorso di Ciro

La messa in onda della scelta di Ciro farà calare il sipario su un'edizione poco fortunata di Uomini e donne sul fronte giovani: delle quattro coppie che si sono formate in questi mesi, infatti, al momento solo una è ancora unita ed è proprio quella composta da Solimeno e dalla corteggiatrice alla quale si è dichiarato poco più di una settimana fa.

I fan sono curiosissimi di vedere la puntata in cui il ragazzo si è dichiarato a Elisa, e a brevissimo saranno accontentati.

Stando a quello che si legge sul web in queste ore, quest'attesissimo appuntamento dovrebbe essere trasmesso su Canale 5 tra lunedì 25 e martedì 26 maggio (dovrebbe essere diviso in due parti).

Le anticipazioni della scelta

All'inizio della prossima settimana, dunque, il pubblico di Uomini e donne assisterà all'epilogo del percorso di Ciro.

Visto che la puntata in questione è stata registrata qualche giorno fa, sul web sono disponibili le anticipazioni di tutto quello che andrà in onda tra il 25 e il 26 maggio.

Il tronista si confronterà prima con Martina e con emozione le dirà che non sono fatti per stare insieme, dopodiché sarà il turno di Elisa.

Quando Ciro le comunicherà che lei è la sua scelta, la corteggiatrice gli salterà al collo e lo bacerà con passione.

Le novità sul post Uomini e donne

Elisa e Ciro si mostreranno insieme solo dopo la messa in onda della scelta (è una regola del programma che tutti i protagonisti del trono Classico sono chiamati a rispettare), ma in questi giorni i fan hanno raccolto qualche indizio su come starebbero andando le cose lontano dai riflettori.

Sul web si dice che la corteggiatrice di Uomini e donne avrebbe fatto una velata dedica al fidanzato preparando dei biscotti a forma di cuore, invece in una recente live avrebbe risposto "va tutto benissimo" alle tante persone che le chiedevano aggiornamenti sulla sua storia d'amore.