Alessandro Vicinanza è uno dei protagonisti indiscussi del Trono Over di Uomini e donne. Dopo l'addio a Ida Platano è diventato il bersaglio preferito di Armando Incarnato che, in studio, non perde occasione per screditarlo. Ora a replicare ad Armando è proprio Alessandro sulle pagine del Magazine del programma dove, senza tanti peli sulla lingua ha sostenuto come secondo lui Armando cerchi di metterlo in cattiva luce in quanto subisce la sua presenza. In sostanza, Armando avrebbe paura che lui gli rubi qualche dama. Non è mancato pure un affondo a Riccardo Guarnieri.

Alessandro e Armando: continua la rivalità a Uomini e donne

Di certo tra Alessandro Vicinanza e Armando Incarnato non scorre buon sangue. Se ne sono accorti i telespettatori di Uomini e donne che, in ogni puntata, assistono a qualche diverbio tra i due cavalieri del Trono Over. In particolare, le liti sono nate a seguito della fine della conoscenza di Alessandro con Ida Platano. Lei era troppo presa da lui e quindi il giovane di Salerno ha fatto un passo indietro, visto che voleva una relazione più ''leggera''. Ed ecco che Armando ha cominciato a punzecchiare Alessandro, cercando di screditarlo e portando segnalazioni sul suo conto, come delle foto e dei video che lo ritraggono in eventi mondani.

Va ricordato che fuori dagli studi di Uomini e donne, uno può passare il tempo come meglio crede. Detto questo, sembra chiaro che sia nata una rivalità tra Armando e Alessandro.

Stoccata di Vicinanza ad Armando: 'In qualche modo subisce la mia presenza'

Proprio su questa rivalità, Alessandro ha voluto dire la sua sulle pagine di Uomini e donne Magazine dove ha attaccato pesantemente Armando.

In buona sostanza, Vicinanza ha lamentato il fatto che Armando cerchi di screditare lui per influenzare le donne con la quale si sta conoscendo e generando dubbi e sospetti nelle dame in questione. Un comportamento che dà fastidio ad Alessandro, visto che Armando si permette di dare giudizi e fare illazioni sul suo conto. "Forse in qualche modo subisce la mia presenza" ha aggiunto il cavaliere di Salerno, che ha poi proseguito dicendo: "Può temere che gli sottragga qualche donna interessata a lui".

Secondo Alessandro quindi, Armando lo attaccherebbe perché ha paura di lui. Detto questo, Vicinanza ha voluto ribadire come lui, a differenza del rivale, di certo non va a screditare gli altri giudicando la vita altrui, soprattutto se non conosce bene la vita degli altri. Insomma, Alessandro vorrebbe viversi questa esperienza a Uomini e donne con più tranquillità e non passare di certo il tempo a litigare.

Alessandro Vicinanza non crede a Riccardo Guarnieri

Sul magazine ufficiale di Uomini e donne, c'è stato spazio anche per parlare di Ida e Riccardo. Quest'ultimo è tornato da qualche settimana nel programma e l’ha fatto subito dopo la fine della conoscenza tra Platano e Alessandro. Proprio il cavaliere di Salerno, parlando di Guarnieri si è detto convinto che l'uomo non sia innamorato di Ida ma che il suo sentimento sia dettato dal narcisismo e dal possesso.

Alessandro infatti ha notato che Riccardo è tornato nel programma proprio nel momento in cui ha visto Ida ''rifiorire''. Sempre secondo l'idea che si è fatto Vicinanza, se mai dovessero tornare insieme i due sarebbe Ida questa volta a lasciare Riccardo.