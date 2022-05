La Serie TV Brave and Beautiful è sempre più movimentata e ricca di colpi di scena. Nella puntata in onda il 26 maggio 2022, dopo il daytime de L’Isola dei Famosi, il protagonista assoluto Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ) terrà sotto sequestro Riza (Yiğit Özşener) per fargli ammettere che c’è il suo zampino con la morte di sua madre Fügen Karahasanoğlu (Tilbe Saran).

Anticipazioni Brave and Beautiful, del 26 maggio: Tahsin ricorda ai cittadini che è lui il fondatore del paese

Nel corso dell’episodio dello sceneggiato che occuperà la rete ammiraglia Mediaset giovedì 26 maggio, a partire dall 16:20 circa, Mihriban (Devrim Yakut) chiederà a Cesur di aprire il comizio elettorale: durante il discorso, per convincere i cittadini di Korludag a sceglierla come nuovo sindaco, l’ex marito di Sühan (Tuba Büyüküstün) assicurerà che con tale elezione ci saranno dei vantaggi per tutti.

A interrompere il clima di festa ci penserà Tahsin (Tamer Levent), che approfitterà dell’occasione per ricordare ai presenti che è lui il fondatore del paese: per avere la meglio l’uomo si metterà a lanciare delle monete d’oro dal palco.

Cesur mette alle strette Riza, Adalet evade dal carcere e propone a Tahsin di fuggire all’estero

Intanto Cesur, dopo aver fatto sequestrare Riza, lo rinchiuderà in una gabbia per costringerlo a confessare il coinvolgimento nell’assassinio della madre Fügen. La notizia del rapimento inizierà a diffondersi. Il procuratore Serhat (Serdar Özer) sospetterà che ci sia lo zampino di Cesur, ma a difendere l'uomo ci penseranno gli agenti che controlano i suoi movimenti, sostenendo che lo stesso non si è mai allontanato dall’officina di Rifat (Müfit Kayacan).

Nel contempo Adalet (Nihan Büyükağaç), dopo aver inscenato un finto suicidio ed essere finita in ospedale, si servirà della complicità di Necla (Cansu Türedi), che con indosso una divisa da infermiera si introdurrà nella sua stanza. Per merito dell’ex commessa della farmacia la detenuta riuscirà a fuggire dalla struttura. Dopodiché, dopo aver preso un taxi, si nasconderà nello chalet del marito Tahsin.

Quest’ultimo non perderà tempo per recarsi dalla consorte, non appena Necla gli dirà che è riuscita a scappare dall'ospedale. A questo punto Adalet proporrà al fondatore terriero di Korludag di fuggire all’estero, ma riceverà un netto rifiuto, dato che l’uomo vorrà proteggere la figlia dal pericoloso Riza.