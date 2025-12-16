Tra due giorni, giovedì 18 dicembre, il pubblico sceglierà il vincitore del Grande Fratello 2025. Gli scommettitori non hanno dubbi su chi potrebbe aggiudicarsi il montepremi di questa edizione: il trionfo di Anita è quotato a 1.75 su Snai e a 1,90 su Eurobet. L'ultimo posto nella classifica dei bookmaker lo occupa Grazia, la cui vittoria è quotata a 8.00 su Eurobet e a 10.00 su Snai.

Anita in vetta senza rivali

Lunedì scorso Anita è stata eletta superfinalista del Grande Fratello e questo non ha fatto altro che avvicinarla ancora di più al montepremi del reality.

Ad oggi, 16 dicembre, è la favorita per la vittoria secondo i principali bookmaker: il suo successo nell’ultima puntata del reality è quotato a 1.70 su Snai e a 1.95 su Eurobet.

Al secondo posto, ma a debita distanza, c'è Jonas: su Eurobet il suo trionfo è quotato a 3.00, invece su Snai a 4.00.

Il podio ideale dei bookmaker è completato da Omer, che nelle ultime ore ha superato Giulia e si trova al terzo posto su tutti i siti di scommesse: la vittoria del giovane è quotata a 5.00 sia su Eurobet che su Snai.

Poche possibilità di vittoria per Grazia

Giulia è stata la prima concorrente a essere eletta finalista del Grande Fratello, ma gli scommettitori non pensano che possa vincere l'edizione 2025.

A due giorni dalla finale, il trionfo della ragazza è quotato a 5.00 su Snai e a 6.00 su Eurobet.

I bookmaker non considerano Grazia tra i favoriti di questa stagione del reality, anzi: a oggi è ultima in classifica su tutti i siti di scommesse.

Il successo della ragazza è quotato a 8.00 su Eurobet e a 10.00 su Snai, quindi secondo gli scommettitori avrebbe poche possibilità di aggiudicarsi i 110.000 euro del montepremi.

Il primo televoto della finale del Grande Fratello

Dal 15 dicembre i fan del Grande Fratello stanno scegliendo chi salvare tra Omer e Jonas: al termine della penultima puntata del reality è stato aperto il televoto che darà il via alla corsa verso la conquista del montepremi.

Il concorrente che vincerà questa nomination potrà andare avanti nella gara, invece chi riceverà meno preferenze sarà eliminato all'inizio della finale.

L'altra sfida del 18 dicembre sarà quella tra Giulia e Grazia (solo una delle due proseguirà l'avventura), invece Anita si giocherà la vittoria con i due coinquilini che avranno la meglio nei televoti appena citati.

La piercer, infatti, ha ottenuto un vantaggio nell'ultima diretta (è stata scelta dai compagni come prima superfinalista di questa edizione) e sa già che giovedì prossimo si classificherà almeno al terzo posto.