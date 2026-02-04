Giulia Nicolai e Simone Galante hanno avuto un flirt prima di Amici di Maria? Guardando i loro rispettivi account Instagram sono apparsi diversi messaggi d'affetto che fanno pensare ad una conoscenza fra i due antecedente al talent show di Canale 5. Entrati nella casetta dove risiedono gli allievi, i due ballerini hanno lasciato intendere che le supposizioni del web sono reali.

Amici 25: indizi social sul possibile flirt tra Giulia e Simone

All'interno della scuola di Amici 25 sono arrivati nuovi allievi e tra questi ci sono anche Giulia e Simone.

L'insegnante di ballo Veronica Peparini ha deciso di assegnare un banco ad entrambe i ballerini. Una volta varcata la porta della casetta, Nicolai e Galante hanno lasciato intendere che si erano conosciuti da prima di approdare nel talent show di Maria De Filippi. Stando ad un'attenta ricerca sul web infatti, i fan del programma hanno trovano degli indizi sui social che sembrano far pensare ad un flirt avuto fra i due. Sui rispettivi account dei due allievi è comparso uno scambio di apprezzamenti ma anche parole d'affetto.

Ad esempio Simone ha scritto sotto un post di Giulia: "Che bella che sei" e la ballerina ha risposto: "Te". In un altro commento lui ha scritto "Amore mio" , mentre in un altro ancora ha scritto: "Ti amo".

Dunque tutto lascia presagire che fra i due ballerini in passato possa esserci stato del tenero.

Il commento di alcuni utenti del web

Intanto la sintonia fra Giulia e Simone non è passata inosservata ai fan del talent, tanto che su X diversi utenti sognano già una liaison fra i due ballerini di Veronica Peparini.

Un utente ha scritto: "Giulia e Simone sono divini". A fare eco ci ha pensato un altro fan: "Secondo me questi due ballerini ci faranno mangiare tantissimo". Un ulteriore utente ha domandato: "Ma quindi si conoscevano da prima?". Tra i vari utenti c'è chi ha affermato: "Vi prego basta con queste relazioni nate all'interno di Amici. Arrivati al serale vengono premiate sempre le coppiette".

Infine c'è chi ha concluso: "Non ci trovo nulla di male se in passato c'è stato un flirt fra i due, alla fine a noi interessa solo che ballino bene e facciano bella figura durante il serale semmai Giulia e Simone riusciranno ad arrivarci".