La terza stagione di Mina Settembre si è conclusa il 16 febbraio 2025, dopodiché non si è saputo più nulla su un'eventuale quarta stagione. A fare chiarezza ci ha pensato la protagonista Serena Rossi in un'intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni: "Per ora è in pausa". Da parte della Rai non è arrivata alcuna conferma sull'amata fiction targata Rai, nonostante gli ottimi ascolti.

Serena Rossi si espone su Mina Settembre 4

Nel corso di un'intervista Serena Rossi ha parlato dei suoi progetti di lavoro e tra le varie domande ha fatto chiarezza anche sul futuro di Mina Settembre 4: "Per ora è in pausa".

Tuttavia l'attrice ha anche aggiunto: "Quest'anno quando avrei potuto girarla?". Dunque Rossi ha lasciato intendere che le riprese potrebbero essersi fermate, a causa dei suoi numerosi impegni di lavoro. La diretta interessata è infatti occupata nelle riprese della nuova serie tv La Famiglia Panini. Inoltre è impegnata in tutta Italia col nuovo spettacolo teatrale SereNata a Napoli che la vede protagonista come cantante.

Lo scorso anno al termine dell'ultima puntata, lo sceneggiatore Fabrizio Cestaro aveva spiegato in un'intervista di avere già in mente la trama di Mina Settembre 4. Da parte dei vertici Rai invece non è mai arrivata una conferma su una quarta stagione della serie tv, nonostante abbia sempre riscosso ottimi risultati in termini di ascolti televisivi.

La trama e il cast

Mina Settembre vede Serena Rossi protagonista nei panni di un'assistente sociale in uno dei consultori di Napoli. Nel corso degli anni, la professionista ha risolto diversi casi spinosi, ma ha dovuto fare i conti anche col suo passato: Mina ha infatti scoperto che la sua migliore amica Irene era l'amante di suo padre, dalla quale è nato anche un figlio. La protagonista Mina ha dovuto affrontare anche la scomparsa di sua madre Olga: la donna ha raccontato di voler fare il giro del mondo su una nave da crociera, ma in realtà era una scusa per nascondere la malattia.

Il cast in questi anni ha visto la presenza di diversi attori importanti: Serena Rossi nei panni dell'assistente sociale, Giuseppe Zeno era Domenico, Ludovica Nasti ha ricoperto il ruolo di Viola, Christiane Filangeri era Irene mentre Valentina D'Agostino era Titti. Hanno recitato nella fiction anche Giorgio Pasotti, Marina Confalone e Marisa Laurito.