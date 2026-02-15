In questi giorni Giuseppe Molonia ha rotto il silenzio sulla frequentazione tra Rosanna Siino e Alessio Pili Stella, ovvero la sua ex e un suo carissimo amico. A Casa Lollo, dunque, il cavaliere di Uomini e donne ha detto che è contento per entrambi e che crede nell'interesse che è nato nell'ultimo periodo: da parte dell'ex protagonista del trono Over non c'è nessuna gelosia, anzi è felice se anche la dama ha ritrovato l'amore come è successo a lui fuori dallo studio.

Il commento del cavaliere di Uomini e donne

Nelle ultime puntate di Uomini e donne che sono andate in onda si è parlato molto di Giuseppe e di come avrebbe potuto reagire all'avvicinamento tra Rosanna e Alessio.

Quest'ultimo, in particolare, si è frenato molto all'inizio della conoscenza con la dama proprio per rispetto dell'amicizia che ha instaurato con Molonia quando anche lui partecipava al dating-show.

Dopo aver messo da parte questi timori, però, il cavaliere si è lasciato andare e ha intrapreso una frequentazione molto intensa con l'imprenditrice siciliana.

Lorenzo Pugnaloni ha intervistato Giuseppe e gli ha chiesto cosa pensa del flirt tra la sua ex e il suo amico: senza girarci troppo intorno, l'uomo ha risposto che per lui non c'è nessun problema se i due si piacciono e vogliono darsi una possibilità.

Le anticipazioni delle prossime puntate

La conoscenza tra Alessio e Rosanna è iniziata davvero dopo che entrambi si sono dichiarati in studio (lui con una lettera, lei con un regalo), ma è durata poco.

Nelle puntate di Uomini e donne che andranno in onda la prossima settimana, infatti, la dama rimarrà spiazzata dalla notizia che il cavaliere è stato in intimità sia con lei che con Deborah in pochi giorni e questo la porterà a chiudere bruscamente la frequentazione.

Il protagonista del trono Over non farà quasi nulla per recuperare il rapporto con Rosanna, anzi metterà in dubbio il suo interesse vedendola indietreggiare davanti alla prima difficoltà.

Le frecciatine sui social

La frequentazione tra Alessio e Rosanna si è interrotta un paio di settimane fa, ma lui starebbe continuando a punzecchiarla su Instagram con frecciatine quasi quotidiane.

"A quanto pare le maschere non si indossano solo a Carnevale", è l'ultimo messaggio che il cavaliere di Uomini e donne avrebbe scritto contro la dama con la quale sta discutendo molto nelle ultime registrazioni.