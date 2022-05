Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap dell'access prime time di Rai Tre. Le anticipazioni relative alla puntata che andrà in onda il 30 maggio svelano nuovi colpi di scena. Silvia e Michele sembreranno riavvicinarsi, tuttavia la donna, per evitare equivoci, preferirà mettere una certa distanza fra di loro. Pertanto la proprietaria del Caffè Vulcano deciderà di partire per Bari per trascorrere del tempo con Giancarlo. Al contempo Lara deciderà di partire e lasciarsi tutto alle spalle. La donna, però, nn sa che Roberto la sorprenderà con una proposta davvero inattesa.

Nicotera continuerà a lottare contro la camorra, convinto a non darsi per vinto.

Upas, spoiler 30/5: Graziani parte per Bari

Nel corso della puntata di Upas che andrà in onda il 30 maggio sarà dato spazio alle vicende sentimentali di Silvia. La donna si avvicinerà molto a Michele, tanto da lasciar presagire un ritorno di fiamma. Questo dettaglio non sfuggirà alla signora Graziani, la quale si troverà a vivere un momento di grande confusione. Difatti un riavvicinamento al suo ex marito potrebbe essere anche positivo, se non fosse che la donna ha ormai una relazione con Giancarlo, che a quanto pare è molto innamorato di lei. Dunque la madre di Rossella, in preda ai sensi di colpa, decideà di metterà una certa distanza fra lei e Saviani, partendo per Bari, per raggiungere il suo attuale compagno.

Upas, puntata 30 maggio: Roberta ha un ripensamento

Stando alle anticipazioni della puntata di Upas che andrà in onda il 30 maggio, Lara, ormai convinta di aver perso Roberto, deciderà di partire. Tuttavia Ferri sembrerà avere un ripensamento rigaurdo quello che potrebbe essere il proseguimento della gravidanza. L'uomo, difatti, le farà una proposta inaspettata che potrebbe sancire un acordo riguardo la loro genitorialità.

Gli spoiler, però, sono criptici e non anticipano quale possa essere la proposta che Ferri farà alla sua ex amante.

Upas, episodio 30/5: Nicotera indaga su Tregara

Gli spoiler della puntata di Upas del 30 maggio svelano che Nicotera continuerà le sue indagini anti-camorra. Questa volta, però, deciderà di investigare nuovamente su Tregara, il padre naturale di Clara, pur essendo quest'ultimo, dietro le sbarre già da un po' di tempo.

Anche in questo caso gli spoiler risultano essere ermetici, senza svelare per quale motivo si tornerà a parlare di Tregara. Tuttavia, con molta probabilità, il padre di Clra potrebbe essere in qualche modo implicato nella retata per la successione di Argento, anche lui arrestato grazie a Nicotera. Quest'ultimo a causa delle indagini sarà molto sotto stress, tentando di alleviare la tensione una volta giunto in casa di Raffaele.