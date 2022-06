La soap opera di origini turche Brave & Beautiful si avvicina sempre più al gran finale. Nel corso degli episodi in programmazione su Canale 5 dal 13 al 17 giugno 2022, i due protagonisti assoluti Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ) e Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün) coroneranno il loro sogno d’amore diventando marito e moglie.

Cahide (Sezin Akbaşoğulları) finirà dietro le sbarre del carcere, quando a causa di una prova verrà accusata di aver avvelenato la figlia di Tahsin (Tamer Levent).

Anticipazioni Brave & Beautiful, al 17 giugno: la sparizione di Tahsin, Bulent sottoposto a un interrogatorio

Gli spoiler delle puntate dello sceneggiato nato con il titolo Cesur ve Güzel e in onda sulla rete ammiraglia Mediaset da lunedì 13 a venerdì 17 giugno, dicono che Sühan busserà alla porta di Bulent (Serkan Altunorak) non appena tramite una conversazione tra Reyhan (Işıl Dayıoğlu) e Sirin (Irmak Örnek) apprenderà della scomparsa di suo padre Tahsin. Cesur quando troverà il padre della sua promessa sposa su una scogliera, lo porterà immediatamente a casa. Intanto Bulent e Mihriban (Devrim Yakut) continueranno a non andare d’accordo, mentre Riza (Yiğit Özşener) sarà una delle vittime di una nave affondata a causa di un incendio: a tale notizia non crederà per niente Cesur, per il mancato ritrovamento del corpo senza vita del suo nemico.

Nel contempo Mihriban verrà eletta sindaco di Korludag, e Tahsin seppur sarà parecchio amareggiato proporrà di fare una festa nella sua tenuta. Sühan dopo un malore avuto all’altare e a seguito del suo ricovero in ospedale, riceverà il risultato delle analisi e apprenderà di avere una sostanza tossica nel sangue: Cahide sospetterà subito che ci sia lo zampino di Bulent.

Quest’ultimo verrà sottoposto a un interrogatorio, venendo quindi considerato il responsabile dell’avvelenamento della fanciulla. Bulent non appena si troverà in stato di fermo si difenderà, facendo sapere di non aver avuto il coraggio di somministrare il veleno a Sühan dopo essere stato incaricato da Riza.

Cahide viene arrestata, Cesur e Sühan diventano marito e moglie

Successivamente Hikmet, il complice di Riza, verrà rintracciato dal procuratore Serhat (Serdar Özer) e dichiarerà che le persone rapite erano tre, tra cui Hulya (Zeynep Kızıltan): quest’ultima alla stessa maniera di Bulent, negherà di aver introdotto il farmaco nell’acqua di Sühan.

Cahide finirà in carcere, quando il flacone del medicinale in questione verrà trovato dal commissario Behzat nella sua borsa. Per concludere si assisterà finalmente al matrimonio tra Sühan e Cesur, e a celebrarlo sarà Mihriban.