Arrivano le nuove anticipazioni di Un Posto al sole e la settimana dal 4 all'8 luglio si aprirà con una puntata ricca di tensione a casa Giordano, ma non solo. Raffaele, infatti, verrà sorpreso da Viola con il portatile di Eugenio e dovrà dare necessariamente una spiegazione alla sua famiglia per il suo comportamento. Anche Nunzio smetterà di mentire e confiderà finalmente a Franco i suoi progetti di fuga con Chiara, ma ci saranno anche momenti più leggeri con Mariella che tenterà di far avvicinare Samuel ed Espedito.

Raffaele si sfogherà con Viola: anticipazioni Un Posto al sole

Le anticipazioni di Un posto al sole di lunedì 4 luglio annunciano che a Palazzo Palladini ci saranno momenti di tensione. Raffaele cederà al ricatto dei camorristi e dopo aver invitato a pranzo Eugenio e Viola, proverà ad inserire la chiavetta nel portatile del magistrato, così come era stato richiesto dai malviventi. Qualcosa, però, andrà storto nei piani del portiere e Viola lo sorprenderà con le mani nel sacco.

Raffaele sarà costretto a raccontare tutto dei ricatti subiti

La settimana di Un Posto al sole dal 4 all'8 luglio si aprirà con una puntata molto importante perché quando si troverà di fronte a Viola, Raffaele si troverà costretto a cedere.

Il padre di Diego, infatti, si farà coraggio e racconterà alla figlia della sua compagna tutto quello che sta passando a causa dei ricatti del clan Argento. Come reagirà Eugenio? Capirà che suo suocero lo stava ingannando solo per proteggere la sua famiglia? Per saperlo non resta che attendere le nuove puntate di Un Posto al sole.

Nel frattempo, Nunzio proverà a seguire i consigli di Chiara per scappare all'estero.

Nunzio chiederà aiuto a Franco per fuggire: anticipazioni 4 luglio

Le anticipazioni di Un Posto al sole rivelano che lunedì 4 luglio Nunzio si aprirà con Franco e gli dirà che lui e Chiara hanno intenzione di fuggire e ricostruirsi una vita all'estero con una nuova identità.

Per realizzare i loro progetti, tuttavia, i due fidanzati avranno bisogno di documenti falsi e Cammarota chiederà a suo padre di aiutarlo a procurarsi tutto il necessario. Le anticipazioni non parlano di come reagirà Franco Boschi e quindi non è ancora chiaro se l'uomo aiuterà davvero suo figlio a commettere un grave reato. A Un Posto al sole non mancheranno i momenti di leggerezza con la storyline che riguarda Samuel e il complicato rapporto con suo suocero. Mariella proverà ad aiutare il giovane chef e a farlo riavvicinare ad Espedito, per guadagnarsi la sua fiducia creando nuove occasioni di incontro, ma Guido non sarà d'accordo con sua moglie e preferirà restare fuori da questa situazione.