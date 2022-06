Lunedì 27 giugno, su Canale 5, è andata in onda la finale dell'Isola 16. Tra i presenti in studio, è arrivato Edoardo Tavassi: il concorrente romano si è ritirato per un infortunio al ginocchio. Sul web, i telespettatori del Reality Show hanno sollevato dubbi sulle condizioni di salute dell'ex naufrago. Il 37enne infatti, si è presentato in perfette condizioni di salute.

L'episodio incriminato

Ad una settimana dalla finale dell'Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi ha dovuto abbandonare il reality show. Il fratello di Guendalina si era procurato un infortunio al ginocchio che non gli aveva permesso di proseguire l'avventura in Honduras.

Durante la messa in onda della finale, in studio erano presenti tutti gli ex concorrenti. Entrato in studio, Edoardo Tavassi si è mostrato in splendida forma: camicia e pantalone lungo bianco di lino. Il diretto interessato non è sembrato dolorante per l'infortunio al ginocchio.

Mugugni tra i telespettatori

Sul web, è scoppiata una sorta di polemica riguardante Edoardo Tavassi. Solamente una settimana fa, il 37enne ha abbandonato l'Isola 16 in lacrime. Dopo il viaggio dall'Honduras all'Italia, l'ex naufrago è apparso in perfette condizioni di salute. Alcuni telespettatori del reality show hanno sollevato dubbi sulle reali condizioni di salute dell'ex concorrente. Nel dettaglio, alcuni hanno insinuato che Edoardo sia stato costretto al ritiro.

Altri invece, hanno ipotizzato che l'infortunio di Tavassi non fosse così grave da abbandonare il programma.

A sollevare dubbi ci ha pensato anche Nicola Savino. L'opinionista ha chiesto in diretta a Edoardo spiegazioni sul ginocchio. A tal proposito Savino ha ironizzato: "Se non era vero vado a cercato quel medico".

Ilary Blasi si sbilancia

Alla domanda di Nicola Savino, Edoardo Tavassi ha risposto ma è stato vago. Il diretto interessato infatti, ha confidato di avere una protesi. Poi, però, è scoppiato a ridere. Il fratello di Guendalina Tavassi non ha spiegato in quale condizione si trovasse realmente il suo ginocchio.

La chiacchierata è stata interrotta da Ilary Blasi.

La conduttrice dell'Isola 16 ha deciso di sbilanciarsi, nonostante non fosse stato ancora proclamato il vincitore del reality show. La presentatrice romana ha rivelato che fin dall'inizio ha fatto il tifo per Edoardo. Sulla base di quanto dichiarato Blasi ha ammesso di essersi dispiaciuta per il ritiro del 37enne.

Il tutto si è concluso con un abbraccio tra la presentatrice dell'Isola dei Famosi e l'ex naufrago romano. Il reality show è stato vinto da Nicolas Vaporidis con l'87% di voti contro uno degli ultimi arrivati Luca Daffrè.