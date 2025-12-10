Tra pochi giorni ci sarà la prima scelta dell'edizione 2025/2026 di Uomini e donne. Martedì scorso, infatti, Flavio Ubirti ha anticipato che la prossima settimana prenderà una decisione tra Martina Cardamone e Nicole Belloni, e Lorenzo Pugnaloni ha svelato che ciò accadrà o il 15 o il 16 dicembre, ovvero in uno dei due giorni in cui sono previste le nuove registrazioni del dating-show.

Quando si registrerà la prossima settimana

Il percorso di uno dei tronisti di Uomini e donne sta per concludersi: a circa tre mesi e mezzo di distanza dal suo debutto sulla poltrona rossa, Flavio è pronto a fare la sua scelta.

Nel corso delle riprese che si sono svolte il 9 dicembre, infatti, l'ex tentatore ha anticipato che farà il nome della sua corteggiatrice preferita la prossima settimana, dopo aver passato un'intera giornata sia con Martina che con Nicole.

In queste ore si è saputo quando ci saranno le registrazioni delle nuove puntate del dating-show: il cast si ritroverà in studio lunedì 15 e martedì 16 dicembre, quindi in uno di questi appuntamenti ci sarà il fidanzamento del tronista Ubirti con una delle ragazze che lo stanno corteggiando da tempo davanti alle telecamere.

Dubbio sul giorno in cui ci sarà la scelta

Difficile prevedere quando si registrerà la scelta di Flavio: la redazione di Uomini e donne potrebbe chiedergli di lasciare il programma in coppia o nel corso delle riprese di lunedì prossimo o in quelle che ci saranno martedì 16 dicembre.

Soltanto leggendo le anticipazioni che trapeleranno al termine di queste registrazioni si saprà se il tronista andrà via insieme a Martina oppure con Nicole, quindi ai fan non resta altro da fare che aspettare pazientemente l'inizio della prossima settimana.

La leggera preferenza del tronista di Uomini e donne

Le anticipazioni della registrazione di Uomini e donne che c'è stata ieri, 9 dicembre, svelano che il tronista si è sbilanciato un po' nei confronti delle sue corteggiatrici.

Nel commentare le esterne che ha fatto prima di annunciare la scelta, Flavio ha detto che Nicole gli arriva di più e che la considera molto genuina. Martina, invece, secondo Ubirti sarebbe troppo impostata e questo gli ha fatto venire alcuni dubbi sul rapporto che potrebbero avere lontano dalle telecamere.

Il regolamento della trasmissione, comunque, prevede il "no" della corteggiatrice che viene scelta, soprattutto se non è convinta della persona che ha frequentato per mesi sotto i riflettori.

Tra lunedì e martedì prossimo, Flavio si dichiarerà ad una tra Nicole e Martina e la prescelta dovrà decidere se accettare o meno la proposta di fare coppia anche fuori dallo studio.