Non accennano a placarsi le indiscrezioni sul futuro del Grande Fratello, in particolare sull'edizione Vip che dovrebbe andare in onda nel 2026. Stando a quello che ha riportato il blogger Lorenzo Pugnaloni questo venerdì 28 novembre, nel cast del reality ci dovrebbe essere anche un ex tronista di Uomini e donne: Gianmarco Steri sarebbe stato scelto per il ruolo di concorrente del format che tornerà tra qualche mese su Canale 5.

Le ultime novità sul reality

Da settimane si vocifera che il cast del Grande Fratello Vip 2026 sarebbe chiuso, e che Pier Silvio Berlusconi avrebbe ricevuto l'elenco dei personaggi famosi che sarebbero pronti a mettersi in gioco l'anno prossimo.

Stando alle indiscrezioni che stanno circolando in rete negli ultimi giorni, questa lista sarebbe stata approvata dai dirigenti Mediaset e mancherebbe sempre meno al ritorno di Alfonso Signorini alla conduzione.

"Fumata bianca GF Vip: Pier Silvio Berlusconi ha detto sì al cast presentato da Signorini-De Filippi", si legge sui social in queste ore.

Lorenzo Pugnaloni ha confermato questa notizia e ha aggiunto: "Gianmarco sarà un concorrente al 99%".

Secondo l'esperto di gossip, dunque, l'ex tronista di Uomini e donne sarebbe uno dei principali candidati al ruolo di inquilino della casa più spiata d'Italia all'inizio del 2026.

Mesi di chiacchiere e nessuna smentita

Non è la prima volta che Gianmarco viene accostato al Grande Fratello, anzi durante l'estate si è vociferato con insistenza della sua possibile partecipazione all'edizione in onda da settembre.

Quando è emerso che la nuova stagione del reality sarebbe stata Nip (con un cast fatto di persone comuni), è sfumata l'ipotesi di vedere Steri all'interno della casa.

Oggi, a pochi mesi dal ritorno del format su Canale 5, Pugnaloni ha affermato che l'ex tronista di Uomini e Donne sarebbe vicinissimo al programma che sarà condotto da Alfonso Signorini e interamente dedicato ai personaggi famosi.

Amore a gonfie vele con Martina

Il GF Vip andrà in onda all'inizio del 2026 (da gennaio o da marzo), ma i fan sono già curiosi di sapere come reagirà Martina all'eventuale distacco da Gianmarco.

I due ex tronisti di Uomini e donne sono una coppia da circa un mese, e sui social non fanno altro che scambiarsi dediche e parole d'amore.

Qualora Steri dovesse entrare nella casa come concorrente, la sua storia con De Ioannon continuerebbe a distanza e sotto l'occhio attento di tutto il pubblico di Canale 5.

Non sarebbe poi da escludere anche il possibile coinvolgimento di personaggi che hanno avuto a che fare con il giovane romano nell'ultimo periodo, a partire dall'ex fidanzata Cristina Ferrara.