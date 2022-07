L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 torna in onda da settembre in poi in prima visione assoluta su Rai 1. Le anticipazioni della soap opera rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena, a partire dalla nuova collaborazione che avrà come protagonisti Vittorio Conti e la contessa Adelaide.

I due si ritroveranno insieme a dover guidare il grande magazzino ma, come svelato dall'attrice Vanessa Gravina in una recente intervista, potrebbe arrivare un colpo di scena eclatante in grado di mettere la contessa "fuori gioco".

Vittorio e Adelaide lavorano insieme: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 di questo autunno 2022, rivelano che Vittorio Conti si ritroverà a dover affrontare la gestione del negozio assieme ad una nuova partner femminile.

Trattasi della contessa Adelaide che, dopo essersi impossessata delle quote del grande magazzino, sottraendole con l'inganno ad Umberto Guarnieri, diventerà a tutti gli effetti una nuova co-proprietaria del negozio.

Una collaborazione che non sarà affatto facile per Conti, dato che uno degli obiettivi della contessa, sarà quello di punire a tutti i costi Umberto Guarnieri e quindi fargliela pagare per quanto le ha fatto, dopo aver chiuso la loro relazione per mettersi con Flora Ravasi.

'Ci sarà da ridere', rivela Alessandro Tersigni

Insomma, la contessa sarà sul piede di guerra e di questa nuova collaborazione nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 7, ne hanno parlato anche Alessandro Tersigni e Vanessa Gravina.

In una recente intervista, i due attori protagonisti della nuova stagione, hanno svelato che ci saranno un bel po' di sorprese e l'attrice che veste i panni di Adelaide si è lasciata andare anche ad un retroscena su ciò che succederà, svelando che la contessa avrà "vita breve" nella guida del negozio.

"In realtà è la contessa che viene a lavorare al Paradiso delle signore e ci sarà davvero da ridere", ha svelato Alessandro Tersigni.

'Avrò vita breve', svela l'attrice di Adelaide ne Il Paradiso 7

"Sì, ma mi cacceranno presto, avrò vita breve", ha risposto l'attrice di Adelaide svelando quindi quello che succederà nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 7 di questa stagione.

L'attrice poi, cita anche la Francia che potrebbe essere il paese dove la contessa dovrà recarsi nel corso della nuove puntate della soap opera, magari per motivi di lavoro.

Del resto non sarebbe la prima volta che Vanessa Gravina si allontanerebbe dal set della soap opera per un po' di tempo, dato che già in passato c'era stata la sua uscita di scena per permetterle di dedicarsi al teatro.