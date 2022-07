La classe 2022/2023 di Amici sarà presentata soltanto il prossimo 18 settembre, ma in rete già circolano alcune anticipazioni sia su chi avrà un banco che su chi rimarrà a casa. Dopo giorni di rumor e teorie, Giovanni Antonacci ha smentito la sua partecipazione al talent-show con un messaggio social. Mattia Zenzola, invece, si è appena diplomato e si sta preparando a rientrare nella scuola per ricominciare da dove è stato costretto a lasciare la scorsa primavera.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Da qualche settimana sono in corso a Roma i casting per la ventiduesima edizione di Amici: professionisti come Elena D'Amario, Simone Nolasco, Giulia Stabile e artisti come Michele Bravi stanno assistendo ai provini dei ragazzi che aspirano al ruolo di alunni della scuola più famosa d'Italia.

Nel giorni scorsi è trapelata un'indiscrezione molto interessante su un giovane che è noto soprattutto come "figlio di". L'influencer Amedeo Venza ha fatto sapere che Giovanni Antonacci, figlio di Biagio e nipote di Gianni Morandi, avrebbe partecipato ai provini di quest'estate e sarebbe un serio candidato ad entrare a far parte della classe 2022/2023.

Quando questo rumor ha cominciato a diffondersi in rete, il diretto interessato ha deciso di esporsi per fare chiarezza.

Tramite un messaggio che ha caricato tra le sue Instagram Stories, il rapper ha smentito il suo imminente esordio nel talent-show di Maria De Filippi.

Attesa per il ritorno ad Amici di un amato danzatore

"Vedo scritto da giorni che farò Amici ma non è vero", ha fatto sapere il giovane artista sui social network.

Oltre a smentire il suo imminente ingresso nella scuola più famosa d'Italia, il figlio di Biagio Antonacci ha precisato che non è mai stata sua intenzione quella di partecipare ad un programma del genere.

I fan del talent-show, dunque, non assisteranno ad un percorso simile a quello che ha fatto LDA (nome d'arte di Luca D'Alessio) solo pochi mesi fa, quando ha dovuto fare i conti con i pregiudizi per il cognome che porta e per la strada professionale che ha deciso di intraprendere.

Per un allievo che non farà parte della classe 2022/2023, ce ne è un altro che ha già la certezza di essere un protagonista della nuova edizione del format di Maria De Filippi.

Dalla scorsa primavera, infatti, si sa che Mattia Zenzola avrà un banco di diritto (quindi senza passare dalla fase dei casting): la produzione ha deciso di dare un'altra possibilità al ballerino che ha dovuto lasciare la casetta ad un passo dal serale per un serio infortunio al piede.

I professori di Amici 2022/2023

In queste settimane si sta facendo un gran parlare anche del resto del cast che sarà presentato a metà settembre. Mentre sono in corso i provini per la ventiduesima edizione di Amici, siti e social stanno indagando sui docenti che animeranno le puntate 2022/2023 del talent-show.

L'unica ad aver già confermato il suo ritorno in cattedra, è Lorella Cuccarini. In più interviste, la soubrette ha dichiarato di essere pronta a bissare l'esperienza da insegnante di canto dopo il successo ottenuto qualche mese fa, quando ha scoperto e lanciato artisti come Sissi e Alex.

La commissione interna che sarà ufficializzata tra poco più di due mesi, dovrebbe essere così composta: Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e una new entry per il canto (pare che Anna Pettinelli non sarà riconfermata e al suo posto potrebbe esserci Michele Bravi), Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Raimondo Todaro per il ballo.

Si è anche vociferato del possibile debutto di Chiara Ferragni nel programma di Canale 5: l'influencer sarebbe stata scelta per occuparsi dei look dei professori e anche degli allievi.