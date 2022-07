Le puntate di Beautiful in onda su Canale 5 dal 10 al 16 luglio 2022 ruoteranno intorno alla relazione clandestina tra Carter e Quinn. Per un soffio i due non verranno scoperti a letto insieme da Zoe, la quale si convincerà che la donna con cui si sta vedendo il suo ex sia Shauna. Zoe non sospetterà minimamente che invece si tratta di Quinn.

Intanto Eric sembrerà pronto a riavvicinarsi alla moglie.

Carter e Quinn ancora a letto insieme, rischiano di essere scoperti da Zoe

Nel corso della nuova settimana di programmazione di Beautiful Zoe sarà molto grata a Quinn, convinta che Fuller si stia prodigando per farla riappacificare con Carter.

Sarà ben lontana anche solo dal sospettare che Quinn sia andata a letto con Carter.

Forse per cercare di sdebitarsi con la donna, Zoe parlerà con Eric e cercherà di convincerlo a riappacificarsi con Quinn. Quest'ultima, nonostante si sia ripromessa di stare lontana da Carter, cederà ancora alla tentazione. I due si ritroveranno ancora nel loft dell'avvocato e finiranno a letto insieme. Proprio in quel frangente sopraggiungerà Zoe, la quale si renderà conto che Carter è in compagnia di un'altra donna. Non riuscirà però a vedere di chi si tratta, visto che Quinn si nasconderà sotto il letto. Per un soffio quindi i due amanti non verranno scoperti.

Zoe si convince che sia Shauna la nuova donna di Carter

Nel corso delle puntate in onda sino al 16 luglio, Eric si convincerà finalmente a riavvicinarsi a Quinn. Brooke cercherà di metterlo in guardia su Quinn, ma Forrester senior sarà deciso a dare nuovamente fiducia alla moglie. Questa decisione arriverà proprio mentre Quinn si sta nascondendo sotto il letto per non essere vista da Zoe a casa di Carter.

Una volta che Zoe se ne andrà, i due amanti decideranno di troncare la relazione. Zoe invece, si confiderà con Paris rivelandole che Carter ha un'altra donna. Noterà poi una giacca femminile uguale a quella vista a casa di Carter e crederà erroneamente che sia di Shauna. Facendo due più due, Zoe si convincerà che sia Shauna ad avere una tresca con il suo ex fidanzato.

Shauna fa credere a Zoe che è lei la nuova fiamma di Carter: trame Beautiful

Il segreto di Quinn sarà salvo, almeno per il momento: Shauna infatti, coprirà l'amica.

La madre di Flo farà intendere alla giovane Buckingham che era lei la donna che era con Carter. Intanto anche alla Forrester si spargerà la notizia che Carter ha una nuova fiamma e tutti saranno curiosi di sapere di chi si tratta. Eric invece, ignaro che la moglie lo abbia tradito, deciderà di essere meno duro con lei. Resta da capire se Quinn riuscirà a non cadere più in tentazione con Carter, salvando di fatto il suo matrimonio con Eric.