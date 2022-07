Le riprese de Il Paradiso delle Signore sono iniziate lunedì 30 maggio e c'è grande attesa per scoprire come proseguiranno le vicende di Vittorio Conti e del suo staff. Nel pomeriggio di lunedì 4 luglio, Giulia Arena, che interpreta il ruolo di Ludovica Brancia, ha rassicurato i suoi follower su Instagram, rivelando di non essere ancora tornata sul set della fiction di Rai 1, ma ha anticipato che presto, tornerà a girare le scene della settima stagione della soap opera.

Il Paradiso delle signore 7, l'attrice di Ludovica non è sul set: le parole di Giulia Arena

I fan de Il Paradiso delle signore sono preoccupati per Ludovica Brancia. Giulia Arena, infatti, non ha ancora preso parte alle riprese delle nuove puntate della fiction, che verranno trasmesse su Rai 1 a partire da settembre. L'attrice, che presta il volto alla figlia di Flavia, ha condiviso alcuni video nelle sue storie Instagram, rivelando ai suoi follower che si tratta soltanto di una situazione temporanea. In particolar modo, l'ex Miss Italia ha spiegato che, fra un po' di tempo, tornerà a Roma, agli studi Videa, per vestire, nuovamente, i panni di Ludovica.

Il Paradiso delle signore 7, Ludovica Brancia è in vacanza: il commento di Giulia Arena

Nel dettaglio, Giulia Arena ha spiegato ai suoi follower di avere ricevuto numerosi messaggi in direct, sul suo profilo social, da parte di follower preoccupati per il personaggio di Ludovica Brancia. L'attrice ha rivelato: ''Sto ricevendo un sacco di messaggi a proposito della mia non presenza sul set de Il Paradiso delle signore''.

La protagonista della fiction di Rai 1 ha ricordato di avere anticipato già, in precedenza, questo discorso, aggiungendo: ''Non sono sul set, sono tornata a Roma per il matrimonio di Neva Leoni. Non vi preoccupate, torno, anzi, Ludovica torna''.

Il Paradiso delle signore 7: il ritorno di Ludovica Brancia a Milano

Giulia Arena non ha rivelato ulteriori indizi sulle motivazioni dell'assenza del suo personaggio da Milano.

Infatti, nell'ultimo episodio della sesta stagione de Il Paradiso delle signore, Brancia aveva deciso di partire per la Grecia con Ferdinando Torrebruna, dopo che la sua relazione con Marcello Barbieri era terminata. L'attrice, inoltre, ha dichiarato: ''Niente panico, sereni, Ludovica è soltanto in vacanza''. Non resta che attendere ulteriori anticipazioni o la messa in onda dei nuovi episodi, per scoprire se la figlia di Flavia abbia trascorso settimane di ferie accanto all'armatore Torrebruna o se, dietro all'assenza di Ludovica ci sia altro. I nuovi episodi della fiction di Rai 1 andranno in onda sul piccolo schermo a partire da settembre.