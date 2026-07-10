Le nuove anticipazioni di Forbidden Fruit rivelano che, nei prossimi episodi, Zehra sarà vulnerabile dopo la morte di Halit. Troverà conforto soltanto accanto a Mert, l'unico in grado di sostenerla in un momento difficile. Zehra farà fatica ad accettare la scomparsa del padre, ma ci sarà un'altra questione che l'affliggerà in maniera particolare: non vorrà tornare a vivere a Villa Argun, luogo in cui è avvenuto il tragico incidente.

Anticipazioni Forbidden Fruit: Zehra in lacrime per la morte di Halit

Zehra faticherà a somatizzare il fatto che il padre non ci sia più.

"Non riesco ad accettarlo. Non posso credere che sia successo proprio a mio padre", confesserà in lacrime a Mert.

Lui proverà a rassicurarla, ricordandole che è passato solo un giorno dalla morte del padre e che è normale sentirsi smarriti. "Abbiamo bisogno di tempo. Vedrai che il tempo ci aiuterà a superare tutto questo", le dirà, promettendole di starle accanto.

La promessa di Mert a Zehra

Mert le assicurerà che penserà lui a gestire ogni questione pratica, promettendole che si prenderà cura di Lila, Erim e Halit Can.

Quelle parole tranquillizzeranno Zehra, ma solo in parte: nemmeno l'amore di Mert riuscirà a sostituire ciò che è stato suo padre per lei fino alla sua morte.

Zehra lascia la villa dove è morto Halit

Mert le chiederà se preferisca rientrare nella villa di Halit oppure trasferirsi temporaneamente in albergo. "Dove dovrei andare? Io non entrerò mai più in quella villa", dirà, spiegando di non riuscire a immaginare di vivere in un luogo che le ricorda continuamente il padre, lo stesso in cui Halit è morto cadendo dalle scale.

"Tu non preoccuparti. Troverò un posto dove ricominciare e, se ti piacerà, ci trasferiremo subito", le dirà Mert. Zehra gli risponderà di non avere la forza di scegliere e lascerà al marito ogni decisione sulla loro futura dimora. Nell'attesa di una sistemazione definitiva, la coppia si trasferirà temporaneamente in albergo.

Per non perdere l'evoluzione di questa trama, l'appuntamento con le nuove puntate di Forbidden Fruit è in onda in diretta tv su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:05 o, in alternativa, in streaming live e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.