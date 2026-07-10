Le nuove anticipazioni di Forbidden Fruit (Yasak Elma) rivelano che Ender tenterà un riavvicinamento con Kaya. Nel tentativo di salvare il loro legame, la donna cercherà un confronto con l'ex marito ammettendo di aver sbagliato a sposare Halit. Sarà proprio durante questo faccia a faccia che emergerà il ruolo di Sahika nella loro rottura. Kaya, però, faticherà a dimenticare il passato.

Anticipazioni Forbidden Fruit: il pentimento di Ender

Ender inviterà Kaya a incontrarla in un bar per un chiarimento. Fin dalle prime battute, ammetterà di essersi pentita delle proprie scelte, spiegando che il matrimonio con Halit non è nato dall'amore.

Si era convinta a legarsi a Halit solo per vendicarsi di tutti. Le parole della donna si scontreranno con il muro alzato dall'avvocato, pronto a ricordarle tutta la sofferenza da lui provata a causa delle sue decisioni.

Ender scopre l'inganno di Sahika

Ender racconterà a Kaya di aver creduto al suo tradimento dopo aver trovato una donna nella sua camera d'albergo. Kaya, però, respingerà quella ricostruzione e le ricorderà di aver visto, lo stesso giorno, un uomo uscire dalla sua casa. Ender capirà che dietro entrambe le situazioni c'era la mano di Sahika. "Non riesco a credere che Sahika sia arrivata a tanto". Kaya, però, le farà presente che, invece di cercare la verità, ha scelto di sposare Halit.

La proposta di Ender a Kaya

Ender ribadirà a Kaya di non averlo mai tradito, confessandogli di non aver mai smesso di amarlo. Ammetterà che molte delle sue azioni sono state dettate dalla gelosia, chiedendogli di lasciarsi il passato alle spalle: "Andiamo via da qui, solo io e te. Sono pronta a rinunciare a tutto pur di ricominciare insieme". Ender aggiungerà che, dopo tutto quello che è accaduto, ha capito che le uniche cose davvero importanti nella sua vita sono Kaya e i suoi figli Yigit ed Erim.

Kaya, colpito dalle sue parole ma ancora ferito, non le darà una risposta. Prima di congedarsi si limiterà a dirle: "Ci penserò". Kaya lascerà aperta la strada a un futuro riavvicinamento?

Per scoprire come si evolverà il faccia a faccia tra i due protagonisti, l'appuntamento con i prossimi episodi di Forbidden Fruit è fissato dal lunedì al venerdì nel pomeriggio di Canale 5, oltre che in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.