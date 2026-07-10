Le nuove anticipazioni di Forbidden Fruit rivelano che, nei prossimi episodi, Halit annuncerà ai soci della sua holding di voler ridurre il proprio ruolo in azienda. Sarà Mert a rappresentarlo nella gestione della società, una decisione che provocherà l'opposizione di Ender e Sahika.

Anticipazioni Forbidden Fruit: Halit lascia il potere a Mert

Halit inviterà anche Mert a una riunione con gli azionisti. Ender e Sahika resteranno sorprese dalla sua presenza. Halit spiegherà che ha intenzione di allontanarsi gradualmente dalla gestione: "Tra un po' mi ritirerò dalla gestione dell'azienda.

Durante questa fase sarà Mert a rappresentarmi e parteciperà alle riunioni del consiglio di amministrazione al mio posto".

La rivolta di Ender e Sahika

L'annuncio scatenerà la reazione di Ender e Sahika. La prima sosterrà che una scelta così importante non possa essere presa senza il consenso degli altri azionisti. Sahika appoggerà immediatamente la mozione, ricordando che anche i membri del consiglio d'amministrazione devono avere voce in capitolo. Le due chiederanno che la nomina venga sottoposta a una votazione del consiglio.

Lo scontro nel consiglio d'amministrazione

Halit chiarirà di non aver convocato la riunione per chiedere un parere, ma per comunicare la sua decisione. Ender e Sahika insisteranno affinché venga scelto un manager imparziale, ma Halit non avrà intenzione di dare ascolto ai soci del consiglio d'amministrazione.

"I vostri voti non cambierebbero il risultato. La mia decisione non cambierà. È meglio che vi abituiate a questa situazione", concluderà, lasciando le due donne contrariate.

Ender e Sahika contro Mert

Ender e Sahika si confronteranno dopo la riunione, entrambe preoccupate per il potere di Mert. Temeranno che finisca per assumere il controllo dell'azienda grazie alla fiducia riposta in lui da Halit. Convinte che sia necessario intervenire prima che sia troppo tardi, decideranno di affrontare l'imprenditore. Secondo Sahika, dovranno fargli capire che Mert è un uomo disposto a tutto pur di ottenere potere. "Ha persino tradito Kerim per interesse. Un uomo così può fare qualsiasi cosa", sosterrà. Ender, pur condividendo i timori di Sahika, farà notare che Halit considera Mert un "eroe" e che convincerlo a cambiare idea non sarà semplice.