Nelle prossime puntate di Io sono Farah, Kaan tradirà Gonul a pochi istanti dalle nozze, baciando Yasemin mentre la cerimonia sta per iniziare. Un gesto che resterà nascosto e che accompagnerà l’ingresso della sposa, trasformando il matrimonio in una celebrazione segnata da segreti e inganni.

Gonul divisa tra un matrimonio imminente e un sentimento rimasto inascoltato

Gonul e Kaan saranno pronti a sposarsi, ma la giovane non riuscirà a capire in tempo che il ragazzo non è giusto per lei e che c'è qualcun altro che la guarda con occhi pieni d'amore: Bekir.

Lui continua a chiamarla “mela caramellata”. Non ha mai dimenticato che, quando era piccolo e lo zio Ali Galip lo costringeva ad andare con lui ai suoi incontri, un giorno ha incrociato una piccola Gonul dalle guance lentigginose che, vedendolo un po’ giù, gli ha offerto un morso della sua mela caramellata.

Quello è stato il gesto più dolce che Bekir ha ricevuto durante la sua infanzia abbastanza turbolenta e non l'ha mai scordato, tanto che farà capire a Gonul quanto sia speciale per lui, ma lei non ci arriverà.

Gelosie e incomprensioni segnano il giorno delle nozze di Gonul

Gonul penserà solamente al suo Kaan, e la sua genuinità le impedirà di vedere che potrebbe essere amata anche da un'altra persona.

Si sentirà sempre inferiore, anche il giorno del suo matrimonio con Kaan, quando nella villa arriverà Yasemin.

Andrà subito alla ricerca di Kaan e Gonul chiederà a Yasemin che cosa voglia da lui. "Guarda che io e Kaan ci conosciamo da bambini, tu pensa al tuo matrimonio e magari anche all'acconciatura", le dirà Yasemin con fare velenoso. Sarà Bekir a chiedere a Yasemin di allontanarsi e lei dirà che andrà a cercare Bade. Intanto Bekir dirà a Gonul che lei è molto carina, ma lei non riuscirà ancora a vedere il lato lusinghiero del ragazzo.

Tensione e segreti oscurano le nozze di Gonul a Villa Akinci

A ogni modo passeranno le ore e nel giardino di Villa Akinci tutto sarà pronto per la cerimonia di nozze.

Nonostante sia un lieto evento, nell’aria ci sarà una forte tensione, alimentata anche dal fatto che Tahir ha appena scoperto che è stato Ali Galip a uccidere il donatore di Kerim, una verità destinata a pesare sull’intera giornata.

Poco dopo, inizierà la cerimonia e la sposa farà il suo ingresso insieme alla madre Perihan e al padre Orhan. Mancherà lo sposo e tutti si chiederanno che fine abbia fatto. Proprio in quel momento, Kaan si troverà al piano di sopra a baciare appassionatamente Yasemin. Saranno sul punto di essere scoperti, ma lui, quando verrà richiamato da qualcuno, si metterà la giacca e andrà a sposare Gonul, senza destare sospetti, davanti a tutti.