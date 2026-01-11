Il male non avrà limiti nelle prossime puntate de La forza di una donna: Sirin tenterà di uccidere il piccolo Doruk con una manipolazione agghiacciante. Sfruttando l'innocenza del bambino, la donna lo convincerà a lanciarsi dalla finestra di casa facendogli credere che sia un gioco. Un istante prima del salto fatale, solo l'intervento disperato di Bahar potrà evitare la tragedia.

Sirin mette in atto un piano estremo contro Doruk

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, andrà in scena una delle sequenze più agghiaccianti dell’intera serie, con Sirin pronta a spingersi oltre ogni limite pur di vendicarsi.

Sirin chiamerà a casa di Bahar e a rispondere sarà Doruk. La madre starà dormendo, mentre Nisan sarà in bagno. Il bambino guarderà dalla finestra, incuriosito da un vecchio materasso abbandonato in strada. È in quel momento che nella mente di Sirin nascerà l’idea più terribile: uccidere Doruk.

La manipolazione di Sirin nei confronti di Doruk

Con voce calma e rassicurante, la donna inizierà a manipolarlo, facendogli credere che quel materasso sia come una sorta di trampolino. Gli dirà che Satılmış, il figlio di Ceyda, lo ha già fatto e che anche Bahar, da piccola, amava saltare.

Ignaro del pericolo, Doruk si fiderà della zia. Sirin arriverà persino ad aprire la finestra, spingendolo ad avvicinarsi sempre di più al vuoto: "Prima chiudi gli occhi e poi lasciati cadere, quando mi vedrai accanto al materasso, lasciati andare".

Sirin sarà già sotto, accanto al materasso, pronta a spingerlo a compiere il salto fatale.

Bahar interviene e sventa il gesto estremo di Sirin

Doruk salirà sul divano, si affaccerà con tutto il corpo fuori dalla finestra e prenderà la rincorsa. Da quell’altezza, una caduta significherebbe morte certa. L’aria sarà carica di tensione, mentre Sirin continuerà a incitarlo.

Questa sequenza mostrerà il lato più oscuro di Sirin: non più solo manipolatrice, ma potenzialmente assassina, pronta a colpire un bambino pur di vendicarsi.

Fortunatamente, Bahar riuscirà a fermarlo in tempo: "Ma anche cosa stavi per fare? Che ci facevi con la finestra aperta? Non capisci che saresti potuto cadere".

Il bambino, sincero come sempre, dirà: "La zia ha detto che mi avrebbe preso. Non mi sarebbe successo niente". "Come sarebbe a dire che tua zia ti avrebbe preso? Sirin è lì sotto?", urlerà Bahar, capendo che la sorella ha colpito ancora.