Durante la quarta puntata del GFVip7, in onda giovedì 29 settembre su Canale 5, Ginevra Lamborghini e Giaele De Donà sono state protagoniste di un nuovo faccia a faccia. La 30enne ereditiera sostiene di essere molto attenta allo sperpero di denaro, al contrario della coinquilina che avrebbe sposato un uomo solo per le sue facoltà finanziarie.

Lo sfogo di Lamborghini

Nel post-puntata, Ginevra Lamborghini si è sfogata con Nikita Pelizon. Scendendo nel dettaglio, la 30enne ha sostenuto che il suo tenore di vita è sempre stato modesto, al contrario di quanto si possa pensare.

A tal proposito, Ginevra ha rivelato di aver ereditato l’auto di lusso il giorno del suo 18esimo compleanno: “Non la utilizzo perché non me la posso permettere”.

Come un fiume in piena, la concorrente ha spiegato che portare un cognome importante non significa avere un budget di denaro illimitato. Ginevra ha precisato che lavora presso l’azienda di famiglia, ma viene trattata come tutti: “Io ho lo stipendio classico di una dipendente normale”. Nello specifico, Ginevra ha rivelato di guadagnare 1250 euro al mese e di non provare alcuna vergogna.

Lamborghini ha confidato a Nikita che dal suo stipendio, ogni mese, 200 euro vanno via per le tasse. Dunque, l’auto di lusso non può mantenerla: “Non spreco e sto attenta ai soldi”.

Infine, la diretta interessata ha concluso il suo discorso sparando a zero sulla coinquilina di Vittorio Veneto: “Lei non mi conosce e spara sentenze”.

Le paure di Giaele

Terminata la quarta puntata del GFVip7, anche Giaele De Donà ha avuto un momento di sconforto. Parlando con Carolina Marconi, la 23enne ha confidato di avere paura che suo marito possa lasciarla.

Il motivo? Giaele ha riferito che suo marito è un uomo molto riservato, quindi potrebbe non gradire di finire sempre al centro delle dinamiche del Reality Show. Inoltre, De Donà ha rivelato che in puntata si sarebbe aspettata delle rassicurazioni da parte di Brad che, però, non sono arrivate. Infine, la concorrente ha ribadito di essere fragile anche lei ma tende a nascondere i suoi momenti no.

Il commento del web

Al momento, il web risulta essere spaccato su Giaele De Donà e Ginevra Lamborghini. Da un altro c’è chi sostiene Giaele, spiegando che non deve rendere conto a nessuno se vuole avere un matrimonio non convenzionale. Inoltre, c’è anche chi non accetta i discorsi “buonisti” della 30enne bolognese. Un utente ha ironizzato su Ginevra: “I prossimi a diffidarla sono i componenti della famiglia Lamborghini per evitare danni d’immagine”. Il discorso sullo stipendio e sul mancato sperpero di denaro da parte di Ginevra pare che non abbia convinto tutti i telespettatori.