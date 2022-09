Dopo il triste annuncio della perdita della figlia a gravidanza inoltrata, Selvaggia Roma si è presa un periodo di pausa dal mondo dei social per poter vivere nel massimo della privacy il suo grande dolore. Nelle ultime ore, però, l'influencer è tornata sul suo profilo Instagram per condividere con i follower i pensieri che stanno attraversando la sua mente in questi giorni. Selvaggia ha chiarito che ogni donna ha i suoi tempi: occorre del tempo, che per ognuna è diverso, per poter superare l'evento. Roma non ha mancato poi di dedicare un pensiero alla piccola che non c'è più ma resterà sempre nel suo cuore e in quello del compagno.

La riflessione di Selvaggia

'Quando una donna perde un figlio [...] deve affrontare un percorso che con i suoi tempi e con i suoi modi la porterà a elaborare la perdita'. ha esordito Selvaggia nella sua ultima Instagram Story in quella che può essere considerata una riflessione a cuore aperto. 'Ogni donna è diversa', ha proseguito l'influencer, chiarendo che, ovviamente ,il tempo necessario per riprendersi da un colpo così duro non può certamente essere schedulato. Se, infatti, da un lato ci sono alcune donne che nel giro di poche settimane sono pronte a pensare a una nuova gravidanza, c'è chi necessita di più tempo.

A questo punto, Selvaggia ha voluto sfogarsi contro 'la società' in generale che quasi spinge le donne a mostrarsi forti a qualunque costo, negando il tempo della ripresa e considerando la perdita come un mero 'incidente di percorso'.

'Ma non è così che funzionano la mente e il cuore', ha proseguito la Roma.

La dedica alla piccolina volata via

'C'è un momento per soffrire e uno per stare meglio', è andata avanti Selvaggia, osservando che fingere che il problema non ci sia non risolve le cose, in quanto prima o poi servirà affrontare la perdita. 'Cara Mia sei nei nostri cuori, mamma e papà', ha concluso l'infleuncer il suo sfogo, senza dimenticare di ringraziare tutti coloro che in questo momento sono al suo fianco e in primis la famiglia.

Comprensibilmente, il dolore di Selvaggia è molto forte. Annunciando la gravidanza, l'influencer si era mostrata al settimo cielo per l'opportunità di allargare la famiglia con il suo compagno, il calciatore Luca Teti, il quale ha già un bimbo nato da una precedente relazione. Qualche giorno fa, poi, è giunto l'annuncio della necessità di sottoporsi all'amniocentesi per aver contratto nelle prime fasi della gravidanza il citomegalovirus.

Purtroppo, prima del risultato dell'esame, Selvaggia ha fatto una visita di controllo e qui la notizia che il cuore della piccola non batteva più. Adesso, Selvaggia necessita di tempo, tutto quello riterrà opportuno, per potersi riprendere e andare avanti.