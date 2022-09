Ieri pomeriggio, 8 settembre, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni riportate sulla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni, sembra che ci siano stati due scontri molto importanti: nel primo le protagoniste sono l'opinionista Tina Cipollari e Pinuccia, nel secondo tutta l'attenzione è incentrata su Riccardo Guarnieri.

Uomini e Donne: scontro tra Riccardo Guarnieri e un nuovo cavaliere

La nuova puntata di Uomini e Donne è iniziata subito con un nuovo furioso litigio tra Tina Cipollari e Pinuccia. Maria interviene prontamente per calmare la situazione e riportare la pace in studio.

Appianati i dissapori tra l'opinionista e la dama di Vigevano, Maria De Filippi invita al centro studio Ida Platano. Insieme con la dama bresciana si accomoda anche un cavaliere, con cui Ida è uscita nei giorni antecedenti la registrazione e per lei scende un nuovo corteggiatore che conoscerà nei prossimi giorni.

Dalle anticipazioni che circolano online si apprende che è proprio con questo nuovo corteggiatore di Ida che c'è stato un accesissimo scontro, provocato dall'ex fidanzato della dama Riccardo Guarnieri. Come è riportato sulla pagina Instagram, la lite è stata talmente dura da richiedere l'intervento e la mediazione della stessa Maria De Filippi. Infatti, Maria riesce a riportare ordine in studio, invitando Guarnieri e il nuovo corteggiatore della Platano a stringersi la mano.

I colpi di scena, però, non sono terminati. Protagonisti di un nuovo litigio, infatti, sono sempre Ida e Riccardo. Il cavaliere tarantino ha lanciato importanti accuse nei confronti della sua ex fidanzata, dicendo che Ida è ancora innamorata di lui. La conduttrice, anche in questo caso, interviene, dichiarando di credere che, se lui dice così, ci sarà anche un fondo di verità e invita la dama a elencare tutti i pregi di Riccardo.

Guarnieri, ascoltando l'elenco fatto da Ida, non riesce a trattenere la commozione. Sembra che Maria De Filippi stia cercando di far tornare insieme Riccardo e la sua ex fidanzata.

Anticipazioni Uomini e Donne: Federico N. elimina una corteggiatrice

In questa nuova registrazione di Uomini e donne, molto spazio è stato dedicato alle vicende riguardanti il Trono Classico.

Maria De Filippi ha mandato in onda le esterne dei due tronisti con le loro corteggiatrici. Una volta terminata la messa in onda di tutte le esterne, il tronista Federico N. ha deciso di eliminare una delle sue corteggiatrici. Successivamente, arrivano in studio per lui altre nuove ragazze. Federico, però, decide di eliminarle tutte, poiché nessuna di loro lo ha colpito favorevolmente.