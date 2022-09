Nessun profumo di fiori d'arancio per Ursula Bennardo e Sossio Aruta: i due ex volti del trono over di Uomini e donne avrebbero dovuto sposarsi ma al momento le cose sono cambiate. In particolare, sarebbe stata una decisione dell'ex dama quella di annullare il matrimonio. A raccontarlo a Gossip Pipol, aggiungendo di non gradire alcuni comportamenti del suo compagno, è stata Ursula che ha scelto di prendere del tempo per se stessa e per stare bene.

Ursula: 'Atteggiamenti di Sossio mi hanno fatto indietreggiare'

L'amore nato in tv nel salotto di Uomini e Donne, la partecipazione a Temptation Island con conseguente rottura e riappacificazione: questo potrebbe essere il primo tempo della storia d'amore di Ursula e Sossio.

La love story è proseguita nel migliore dei modi con la notizia della gravidanza: la piccola Bianca è diventata la principessa di casa. Aruta, sempre a favore di telecamere, ha fatto la proposta di matrimonio alla compagna ricevendo una risposta positiva, ma non è tutto oro ciò che luccica. Infatti, la pandemia ha costretto i due innamorati a rimandare la cerimonia e adesso che è possibile tornare a festeggiare con i cari è stata Bennardo a mettere un grosso stop alle nozze.

"Ero molto felice, incredula, e non avevo dubbi di rispondergli 'sì, sposiamoci'", ha rivelato Ursula alla pagina Instagram diretta da Gabriele Parpiglia. "Poi le cose dentro di me sono cambiate… alcuni atteggiamenti di Sossio mi hanno fatta indietreggiare!", ha proseguito l'ex dama che ha precisato i motivi per cui ha scelto di non diventare la moglie di Sossio.

Gli atteggiamenti dell'ex cavaliere, soprattutto quando litigano, l'hanno portata a decidere di non sposarsi.

La reazione di Sossio alla scelta di Ursula

Rivelando che era quasi tutto pronto, compresi abito, location e inviti ad amici vip e non, Ursula ha raccontato a Gossip Pipol anche la reazione di Sossio alla sua scelta.

L'ex cavaliere si sarebbe sentito insicuro di fronte alla volontà della mamma della piccola Bianca, ma alla fine ha dovuto accettare la decisione. Inoltre, alla fine dell'intervista Bennardo ha voluto specificare che al momento non sa se le nozze ci saranno nel futuro.

"Ho bisogno di evadere e capire se tra me e lui possa esserci un futuro per sempre oppure no", ha detto Ursula che ha poi confidato di volersi ritrovare, visto che anche le sue follower hanno notato un cambiamento in lei e non in senso positivo.

Insomma, pare al momento incerto il futuro di Sossio e Ursula come coppia: sarà solo il tempo a far capire all'ex dama quale possa essere la strada più giusta da percorrere per lei e per la sua famiglia.