Perché è importante

Elenoire Ferruzzi è stata eliminata con il 90% dei voti dopo essere stata messa dalla produzione del Gf Vip al televoto flash come punizione per gli atteggiamenti discutibili adottati nell’edizione in corso del reality. In una stagione segnata dalle polemiche, a partire da quelle riservate al trattamento subito da Marco Bellavia, il cui “dolore mentale” - come lui stesso l’aveva definito - era stato minimizzato dai concorrenti e dall’intera produzione del reality scatenando dure reazioni da parte del pubblico, non sono mancate aspre critiche per i comportamenti di Elenoire Ferruzzi.

Ultimamente i fan si sono concentrati sul suo rapporto con Nikita Pelizon, bersaglio degli attacchi di Ferruzzi, culminati in uno sputo a terra al passaggio della modella triestina.



Cosa è successo nelle puntate precedenti

Che tra le due non corra buon sangue è certo. I motivi sarebbero da ricercare nella gelosia di Elenoire nei confronti di Pelizon perché si sarebbe avvicinata a Daniele Dal Moro per il quale la showgirl ha detto di nutrire interesse. Durante la diretta del 23 ottobre Ferruzzi aveva detto che Pelizon “porta iella”, scatenando nuovamente la reazione del web che chiedeva l’eliminazione della donna ricordando quanto queste accuse possano essere pregiudizievoli per chi le riceve, citando il caso di Mia Martini.

Al termine della puntata del 24 ottobre Ferruzzi si trovava in giardino insieme ad Antonino Spinalbese quando è passata Nikita, che stava rientrando in casa dopo aver fumato una sigaretta. Non vista, Ferruzzi ha sputato a terra tra le risate di Antonino. Elenoire si è giustificata dicendo: “Avevo un seme in bocca”. La scena è stata vista da milioni di spettatori, il video è diventato virale e i fan - come fatto in precedenza - hanno chiesto la squalifica della concorrente.

Pratica che si ripete ogni giorno. Sui social digitando il nome dell’artista è facile imbattersi in commenti che ne chiedono l’esclusione dal programma. Su Twitter “Elenoire fuori” e “Elenoire squalificata” sono gli hashtag collegati di maggiore tendenza e tra i commenti alcuni fanno notare le disparità di trattamento che ci sarebbero state tra Elenoire e concorrenti squalificati dalla trasmissione in edizioni precedenti.

Nella puntata del 26 ottobre pareva esserci stato un chiarimento tra Elenoire e Nikita.

La notizia

Durante la puntata del 27 ottobre, Alfonso Signorini aveva anticipato provvedimenti contro Ferruzzi per i comportamenti recentemente avuti nella casa. La produzione non ha squalificato direttamente Elenoire ma ha rimesso la decisione nelle mani del pubblico il cui verdetto è stato un plebiscito. Il 90% dei votanti ha deciso l’eliminazione di Elenoire Ferruzzi dal Grande Fratello Vip.



I video dai social network

I video legati a Ferruzzi erano diventati virali. Dopo il passaggio di Nikita e lo sputo la showgirl si giustifica parlando di ‘seme in bocca’

Parlando con Giaele De Donà definisce Nikita ‘una porta iella’.

"Quella lì è una porta iella"

Elenoire su Nikita



Beh che dire. E' la seconda volta

La prima insieme a Antonino e co

Alfonso, continua pure a difendere lo schifo dei tuoi protetti tra Elenoire e Wilma

Prima o poi qualcuno ti farà causa

E godrò da morire#gfvip pic.twitter.com/gJqDeuCIGG — Saudade🌈🌻 (@nagioia08) October 23, 2022

C’è poi stato quello che sembrava essere un chiarimento con Nikita che non ha trovato il favore del pubblico.





Elenoire che cerca il chiarimento con Nikita quando lì c’è Daniele, darling.

Sempre lei poi voleva spillare su darling, ma Nikita zero🫶🏻



“Poi vabbè le clip sono montate eh”

Nikita: 🔥montate su cose che si dicono🔥

MAMMA NIKITA🔥#GFvip #danieledalmoro #donnalisi #nikiters pic.twitter.com/p1zKZucPqT — Cali (@Cali_Gr) October 26, 2022

Le reazioni della rete

In rete gli hashtag che chiedevano l’espulsione di Ferruzzi si sono presto moltiplicati e nei commenti, alcuni utenti, rimproverano la produzione di non prendere provvedimenti, arrivati in seguito.

Si legge: “Ce la faremo stasera a vedere un bel cazziatone alla perfida Elenoire, o si riciccia a tarallucci e vino?”

E ancora: “Dovranno faticare e non poco per far rimanere per molto tempo la Ferruzzi in casa, perché appena andrà al televoto verrà fatta fuori.. ANCHE A COSTO DI SALVARE CHARLIE GNOCCHI”.

Altri fanno notare come a chiedere l’esclusione siano stati anche ex volti dello show, come lo stesso Bellavia

Elenoire ha detto anche:"Nikita porta sfiga" Si torna indietro di 60 anni. Non ci siamo proprio. #GFvip #elenoireferruzzisqualificata — Marco Bellavia (@MarcoBellavia) October 25, 2022

Tutto quello che devi sapere

Il ‘caso Bellavia’

La bagarre nata intorno a Elenoire Ferruzzi non è stato il primo caso di questa edizione.

Quando Marco Bellavia ha lasciato il Gf in molti sostennero fosse la ‘vittoria del bullismo’.

I provvedimenti disciplinari

In quel caso però furono presi provvedimenti. Fu squalificata Ginevra Lamborghini. Fino ad arrivare ad una denuncia del Codacons.

Le polemiche Vip

Ma le polemiche non si sono placate. Stefano Bettarini - che ha partecipato due volte al reality e una volta fu squalificato per bestemmia - ad esempio ha criticato la presenza in studio di Lamborghini, squalificata.