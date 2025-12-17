Il 15 e il 16 dicembre si sono registrate nuove puntate di Uomini e donne, e di Ciro Solimeno non si è mai parlato. I fan stanno cominciando a chiedersi che ruolo avrebbe il ragazzo in quest'edizione del dating-show, soprattutto a fronte del pochissimo spazio che viene dato sia a lui che alle sue corteggiatrici. Lorenzo Pugnaloni ha risposto in modo pungente a chi gli ha chiesto perché il tronista verrebbe quasi ignorato in studio.

La risposta dell'esperto sul percorso di Ciro a Uomini e donne

Ciro si è accomodato sul trono di Uomini e donne da più di un mese, ma fino ad oggi sono state mandate in onda solo un paio di esterne che ha fatto con le corteggiatrici.

Nelle puntate che sono state registrate di recente, e che devono ancora essere trasmesse in tv, di Solimeno non si è mai parlato: il giovane ha partecipato sia alle riprese del 15 che a quelle del 16 dicembre, ma Maria De Filippi non lo ha mai chiamato al centro dello studio per fargli qualche domanda sulle conoscenze che sta portando avanti con le sue pretendenti.

Ad un fan che gli ha chiesto perché non trapelano più anticipazioni sul percorso di Ciro, Lorenzo Pugnaloni ha risposto: "Il suo trono esiste?".

Secondo l'esperto di gossip, infatti, al momento l'ex fidanzato di Martina non avrebbe un ruolo rilevante nel programma, tant'è che la conduttrice preferirebbe dedicare il proprio tempo a Sara e Cristiana piuttosto che al giovane al quale lei stessa ha offerto il trono non molto tempo fa.

Le segnalazioni sulla corteggiatrice Ale

Per ora il percorso di Ciro a Uomini e donne sembra non appassionare né la conduttrice né il pubblico, ma sul web se ne sta parlando molto.

Da quando è andata in onda l'esterna che il tronista ha fatto con Ale, diversi fan si sono esposti per segnalare che pochi mesi fa in live su TikTok lei avrebbe detto che Ciro non è il suo tipo e non sarebbe mai andata a corteggiarlo.

"Si mostrava contraria sia a lui che al programma, rispondeva -gli piacerebbe a lui che scendessi- ", si legge in rete in questi giorni.

I due, inoltre, hanno raccontato di essersi visti qualche volta in palestra quando Ciro era ancora fidanzato con Martina, e pare che si sarebbero guardati da lontano in diverse occasioni.

Le anticipazioni dell'ultima registrazione

Come detto in precedenza, Ciro non è stato interpellato in nessuna delle registrazioni di Uomini e donne che ci sono state questa settimana.

Le anticipazioni del web, infatti, svelano che lunedì 15 dicembre c'è stata la scelta di Flavio (ha preferito Nicole a Martina), invece martedì 16 è stato dato spazio alle due ragazze che sono sul trono.

Jakub ha litigato con Sara e, prima di uscire dallo studio, l'ha avvertita che potrebbe dirle di "no"; Cristiana, invece, è rimasta sorpresa dalla dichiarazione d'amore che Ernesto le ha fatto in camerino.