Proseguono gli appuntamenti pomeridiani con Amici di Maria De Filippi, in onda ogni domenica su Canale 5 a partire dalle 14:00. Durante la prossima puntata del 27 novembre, non mancheranno le temutissime gare per le rispettive categorie di ballo e canto. Inoltre, ci saranno tanti nuovi ospiti a sorpresa.

In particolare, faranno il loro ingresso Irama, Cristiano Malgioglio, Federica Gamba e Nancy Berti in qualità di giudici. Inoltre, ci sarà un serio provvedimento disciplinare che vedrà coinvolti tutti gli allievi, ma in particolare alcuni di loro che, abitualmente, non svolgono le attività quotidiane di pulizia della casa.

Provvedimento disciplinare per gli allievi di Amici

Come ogni anno, gli allievi di Amici sono tenuti a prendersi cura degli ambienti comuni e privati all'interno della casetta. Tuttavia, spesso e volentieri, accade che la produzione nota quanta poca attenzione ci sia. Pertanto, nel corso del prossimo appuntamento, Maria mostrerà un filmato sulle condizioni disastrose dell'intera casa. Siccome, nel corso delle settimane, non è ancora uscito alcun nome di chi non aiuta con le pulizie, la presentatrice domenica si arrabbierà molto nei confronti degli allievi. In particolare, annuncerà che sarà proprio lei a fare i nomi delle persone in questione.

Inoltre, la conduttrice renderà noto che all'interno della casa vi sono tre categorie di allievi: coloro che fanno fin troppo, coloro che fanno il giusto e quelli che, invece, non alzano un dito.

Per il primo gruppo nominerà: Rita, Megan, Maddalena, Cricca e Ramon. Questi, a loro volta, indicheranno Ludovica e Federica.

A tal proposito anche i professori delle rispettive categorie si infurieranno. Pertanto, per punire alcuni di loro, ossia NDG, Mattia e Gianmarco, gli insegnanti si accorderanno per mandarli in sfida immediata.

Tra l'altro, il ballerino di latinoamericano aveva subito provvedimenti disciplinari per lo stesso motivo lo scorso anno e il suo insegnante, infatti, si arrabbierà moltissimo con lui durante la prossima puntata.

Nonostante il provvedimento, Rudy Zerbi non sarà del tutto soddisfatto e annuncerà che nel corso della settimana penserà a delle punizioni molto più severe.

Gara di ballo e di canto ad Amici

Durante il prossimo appuntamento di Amici, per quanto riguarda la consueta gara di cover, la produzione stabilirà che soltanto i primi tre risulteranno contrassegnati in verde, mentre tutti gli altri in rosso per segnalare il rischio eliminazione. A giudicare la prova ci saranno Cristiano Malgioglio, Federica Gamba e Irama. Al primo posto ci sarà Aaron con 9-, seguito da Angelina con 9--, Tommy 8,5, Federica 8--, Niveo 7++, Cricca 7+, Piccolo G 7-, NDG 7--. Ultimo sarà per la prima volta Wax con 6,5.

Tuttavia,Tommy, Aaron e Piccolo G si alzeranno autonomamente per assumersi le responsabilità in merito alle pulizie.

Invece, per quanto riguarda la gara di ballo, sarà Nancy Berti la giudice.

Al primo posto si posizionerà Isobel con 9, seguita da Ramon con 9-, Samu con 8,5, Maddalena 8+, Gianmarco 9-, Rita con 7,5 (la quale eseguirà un passo a due voluto da Todaro superando brillantemente il compito), Mattia 7-, Samuel 6+, Megan 6-- e Ludovica 5.

Le sfide della prossima puntata di Amici

Nel corso del prossimo appuntamento con Amici, Raimondo Todaro chiederà alla sua collega Alessandra Celentano di mettere in sfida immediata Mattia. La gara sarà giudicata dagli insegnanti della cattedra di ballo e vincerà, nonostante il suo maestro si asterrà. Inoltre, Zenzola vincerà nuovamente la prova Tim, ma per punizione Maria non lo farà esibire. In più, eseguirà il compito voluto dalla maestra di danza classica, ma non riuscirà a superarlo.

Per quanto riguarda Gianmarco, invece, affronterà una sfida contro Ginevra. Purtroppo, otterrà solo il voto faverovele di Todaro, mentre Emanuel Lo assegnerà la sua preferenza all'altra ballerina. Tuttavia, la decisione finale spetterà alla sua insegnante, la quale strapperà il suo fogliettino e chiederà di congelare temporaneamente la sfida. Si prenderà, quindi, del tempo per meditare. La produzione chiederà al giovane ballerino di lasciare lo studio. Ramon, però, difenderà il suo compagno perché non meritevole di una tale punzione dato che in casetta ha sempre svolto le pulizie. Lo stesso allievo della Celentano contesterà la sua decisione.

Infine, NDG affronterà la sfida immediata voluta da Zerbi contro Michelle e riuscirà a vincerla.