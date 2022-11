L'interruzione della messa in onda de Il Paradiso delle Signore è giunta proprio quando nelle trame il personaggio di Marco ha riferito a Stefania dell'offerta di lavoro che potrebbe portarlo a lasciare Milano per trasferirsi negli Stati Uniti d'America. Per sapere il destino di questa coppia, occorrerà attendere fino al prossimo 12 dicembre, quando la soap opera tornerà in onda su Rai 1, anche se, grazie a una promo che circola da giorni, è possibile farsi un'idea abbastanza chiara su cosa dovrebbe accadere.

Intanto l'attore Moisè Curia ha concesso un'intervista al portale TvSerial, in cui ha avuto modo di parlare del personaggio Marco di Sant'Erasmo e del rapporto che lo lega sia a Gemma che a Stefania.

Il volto di Marco ne Il Paradiso delle Signore definisce Gemma più donna rispetto a Stefania

L'attore Moise Curia ha passato in rassegna la storia tra Marco e Stefania, annunciando che in questa settima stagione ci saranno degli alti e bassi e dei colpi di scena.

Premettendo che sia Gemma che Stefania sono diverse a livello caratteriale, Curia ha evidenziato che Zanatta è 'più matura e più donna rispetto a Stefania', mettendo in risalto il lato dolce e meno spigoloso di quest'ultima.

'Con Gemma sicuramente è stato un amore più iconografico, più impulsivo', ha dichiarato l'attore Curi. Mentre con Stefania l'amore è nato nel tempo quindi è più realistico. Riguardo al rapporto con la giovane Colombo ha detto: 'È stato vero amore'.

Moisè Curia parla di Tancredi e Marco: 'Cerca di compiacerlo'

Moisè Curia ha fatto luce anche sul rapporto tra il proprio personaggio e Tancredi, suo fratello. A quanto pare tra i due consanguinei c'è un legame 'oscuro e pieno di incertezze'.

Ciononostante l'attore ha parlato anche di lati positivi, in quanto Marco cerca di emulare ciò che ha fatto suo fratello.

'Cerca di compiacerlo anche', ha aggiunto, spiegando che nonostante i due litighino, Marco accetta l'aiuto di Tancredi.

Poi l'attore di Marco ha fatto sapere che il suo personaggio ha tante debolezze e che una parte di uo verrà messa a dura prova: 'Tutti i suoi sogni e le sue certezze vengono messi all'angolo e a un certo punto e a un certo punto rischiano di crollare.

Poi ci sarà qualcuno e qualcosa che le farà tornare a essere vive come erano all'inizio, però ci sarà un nuovo aspetto del carattere di Marco che verrà fuori che è quello che non si è mai visto'.

Marco e Stefania lasciano Milano?

Intanto nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore Marco e Stefania decideranno che cosa fare del loro futuro e delle rispettive carriere.

Recentemente, infatti, di Sant'Erasmo ha ricevuto un'offerta lavorativa a Washington. In una promo, riguardante la puntata in onda lunedì 12 dicembre, si sente Stefania ringraziare Roberto e Vittorio per tutto quello che hanno fatto per lei e Marco. La ragazza inoltre dichiara: 'non vogliamo sembrarvi degli ingrati ad andare via così'.

Si tratta di una frase che lascia ben poco spazio ai dubbi su un'imminente partenza di Stefania e Marco, soprattutto se si tiene in considerazione l'assenza dell'attrice Grace Ambrose dal set della daily soap di Rai 1 da alcuni mesi.