Nei nuovi episodi della soap turca Far Away trasmessa su Canale 5, la protagonista Alya Smith (Sinem Ünsal) tenterà di fuggire dalla Turchia insieme al figlio Deniz Cihan (Kuzey Gezer), ma all’ultimo momento farà un passo indietro.

Alya approfitta del matrimonio di Zeynep per far andare in porto il suo piano

Prossimamente, Sadakat farà arrivare Zeynep alla villa Arbora, con l’obiettivo di farla rimanere incinta di suo figlio Cihan. Il piano dell’anziana donna fallirà, appena sua nuora Alya si accorgerà che Zeynep, colei che avrebbe dovuto dare un erede a suo marito Cihan, in realtà aspetta già un figlio da un altro uomo.

A quel punto, quest’ultimo e Alya faranno in modo che Zeynep sposi il padre della creatura che porta in grembo, e decideranno di essere i loro testimoni di nozze. Alya vorrà partecipare all’evento insieme al figlio Deniz, nonostante Cihan non sarà d’accordo.

In particolare, dalle anticipazioni, si evince che Alya vorrà scappare con il suo bambino, proprio durante il matrimonio di Zeynep, con l’obiettivo di trasferirsi a New York dalla sua amica Cansu.

Alya rinuncia a lasciare la Turchia

Nel bel mezzo del banchetto nuziale di Zeynep, quindi, Alya approfitterà della confusione, per recarsi all’aeroporto con il figlio Deniz, ignorando però di essere seguita dal marito Cihan. Quest’ultimo dopo essere stato avvisato dai suoi scagnozzi, verrà raggiunto dal piccolo Deniz, che correrà ad abbracciarlo appena lo vedrà.

A sorpresa, Alya rinuncerà ad andarsene via dalla Turchia, visto che tornerà nella tenuta degli Albora insieme a Deniz e Cihan. Appena verrà a conoscenza che Alya era in procinto di partire, Mine, l’amante di Cihan, la inviterà a cena e cercherà di diventare sua amica.

Riepilogo: Alya è stata minacciata dalla suocera Sadakat

Di recente, Sadakat ha continuato a dare del filo da torcere ad Alya, per non aver accettato la sua unione con suo figlio Cihan. L’anziana donna è tornata a spaventare la nuora, questa volta facendole perdere tanti pazienti all’ospedale Yonca, di proprietà di Demir, il peggior nemico degli Albora. In particolare, Sadakat ha minacciato sia Alya e il direttore sanitario della struttura.