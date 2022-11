Viola come il mare 2 con Can Yaman e Francesca Chillemi non vedrà la luce su Canale 5 nella prossima stagione televisiva? Dopo il gran finale della prima stagione, è stata confermata la messa in cantiere delle puntate che andranno a comporre la seconda.

Tuttavia, secondo i retroscena riportati sulle pagine della rivista diretta da Riccardo Signoretti, la situazione potrebbe cambiare in corso d'opera e non si esclude che la serie possa essere cancellata dal palinsesto Mediaset.

Cala il gelo tra Can Yaman e Francesca Chillemi

Viola come il mare è stata la serie televisiva che questo autunno ha tenuto banco nel prime time di Canale 5.

La serie ha segnato il debutto ufficiale di Can Yaman in una fiction italiana, dove l'attore ha recitato senza ricorrere a un doppiatore.

Un prodotto leggero che, nel corso delle varie settimane di programmazione in tv, ha registrato una media di circa 2,8 milioni di spettatori a settimana, pari a uno share del 17%.

Numeri positivi, ma non eccezionali per la serie che, dopo aver debuttato con una media di quasi tre milioni e mezzo di spettatori, non è riuscita più a toccare la soglia dei tre milioni, neppure in occasione dell'ultima puntata.

A rischio il futuro di Viola come il mare 2 con Can Yaman?

Malgrado i risultati d'ascolto tiepidi, Mediaset ha scelto comunque di dare fiducia al prodotto e di mettere in cantiere la seconda stagione.

Il colpo di scena, però, vede protagonisti i due attori della fiction: tra Can Yaman e Francesca Chillemi è calato il gelo prima ancora della messa in onda della sesta puntata finale di Viola come il mare.

I due non si seguono più su Instagram e da un bel po' di settimane si ignorano completamente sui social. Tale situazione non è passata inosservata agli occhi dei fan, che in queste settimane hanno sperato in un chiarimento da parte dei due attori.

Can e Francesca, invece, hanno preferito perseguire la strada del silenzio, ma a svelare dei retroscena sul loro rapporto ci ha pensato il settimanale diretto da Riccardo Signoretti.

La seconda stagione di Viola come il mare potrebbe essere cancellata

Si vocifera che il motivo di questo gelo potrebbe avere a che fare con gli ascolti poco entusiasmanti registrati da Viola come il mare in queste settimane di messa in onda su Canale 5.

"I due hanno litigato per i risultati non brillanti della fiction", scrive il settimanale che mette poi in discussione il futuro della serie.

"Il mistero si infittisce: la seconda stagione di Viola come il mare è a rischio?", scrive ancora la rivista. Insomma, sembrerebbe proprio che le nuove puntate della serie tv potrebbero essere compromesse da questo gelo che si è venuto a creare tra Can e Francesca Chillemi.