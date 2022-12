Cambio programmazione sulle reti Mediaset nel corso del mese di gennaio 2023. Le novità riguarderanno in primis le trasmissioni di Maria De Filippi, tra cui Uomini e donne che tornerà in onda dopo la sosta natalizia.

In prime time tornerà l'appuntamento con C'è posta per te, il people show del sabato sera di Canale 5, pronto a emozionare ancora il pubblico con nuove toccanti storie.

Spazio anche alla settima edizione del Grande Fratello Vip, che da gennaio proseguirà con singolo appuntamento settimanale.

Uomini e donne riparte dopo lo stop natalizio: cambio programmazione Mediaset gennaio

Il cambio programmazione Mediaset del mese di gennaio riguarderà la fascia del primo pomeriggio, dove ci sarà spazio per il ritorno di Uomini e donne nel consueto slot orario delle 14:45.

Dopo la pausa natalizia, che prenderà il via dal 22 dicembre, la trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi si fermerà per diverse settimane in daytime, lasciando spazio alla messa in onda di film e fiction in replica.

I fan di Uomini e donne però possono stare tranquilli, perché dal 9 gennaio 2023 riprenderà l'appuntamento con il dating show più amato del piccolo schermo e la messa in onda andrà avanti fino ai primi di giugno, quando poi ci sarà l'interruzione per la pausa estiva.

Ritorna C'è posta per te in prime time da gennaio 2023

Il palinsesto Mediaset di gennaio 2023 sarà caratterizzato anche dal ritorno in scena di C'è posta per te, il people show dei sentimenti ideato e condotto da Maria De Filippi, la cui messa in onda è in programma dal 7 gennaio su Canale 5.

Le nuove puntate di C'è posta per te potranno contare sulla presenza di ospiti d'eccezione che saranno in studio per fare delle sorprese speciali.

Tra questi spicca il nome di Can Yaman, l'attore turco reduce dal successo della fiction "Viola come il mare".

Nelle scorse settimane Can ha registrato la sua storia per il people show del sabato sera di Canale 5, ma al momento non si sa ancora se sarà lui l'ospite d'onore della prima puntata del 7 gennaio oppure se arriverà in corso d'opera nelle settimane successive.

Il Grande Fratello Vip torna alla puntata singola: cambio programmazione Mediaset gennaio

Per quanto riguarda la programmazione del Grande Fratello Vip 7 di gennaio 2023, il reality show condotto da Alfonso Signorini andrà avanti solo di lunedì sera.

Dopo che il Gf Vip ha raddoppiato nel mese di dicembre di sabato sera, il programma tornerà alla messa in onda di un appuntamento singolo a settimana e sarà trasmesso solo di lunedì su Canale 5.

Il palinsesto di gennaio prevede anche la messa in onda di un bel po' di incontri calcistici in prima serata sempre sulla rete ammiraglia Mediaset.

La Coppa Italia e la Champions League troveranno spazio nel prime time del martedì e del mercoledì sera.