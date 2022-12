Nella giornata di ieri, domenica 18 dicembre 2022, nella casa del Grande Fratello Vip 7, Giaele De Donà e Luca Onestini hanno parlato nel cortiletto, approfittando dell'occasione per commentare l'andamento degli ultimi accadimenti all'interno del loft di Cinecittà. L'imprenditrice, pensando alla nomination (Antonino e Giaele sono a rischio eliminazione) ha ammesso che le dispiacerebbe abbandonare il Reality Show targato Mediaset e la sua intenzione sarebbe quella di passare il Natale insieme ai compagni di avventura. Giaele ha aggiunto di essere convinta che Antonino Spinalbese si salverà.

E proprio del suo rapporto con l'hair stylist ha voluto discutere con l'ex tronista di Uomini e Donne.

I dissapori fra Giaele e Antonino

Giaele De Donà ha detto a Luca Onestini che ha sempre provato affetto nei confronti di Antonino Spinalbese ma, negli ultimi tempi, vi sono stati dei dissapori. Nel corso di una discussione, l'ex di Belen Rodriguez l'ha accusata di infastidirlo in ogni circostanza in cui si avvicina a lui per provare a supportarlo. Il gieffino è, infatti, sicuro che l'imprenditrice non voglia aiutarlo ma sta accanto a lui soltanto perché è pettegola. La modella ha sottolineato di esserci rimasta male perché il suo intento sarebbe quello di salvaguardare l'amicizia con l'hair stylist.

Per lui ha addirittura messo in pericolo il suo matrimonio. Giaele ha commentato affermando che tanti coinquilini le hanno consigliato di non stare vicino ad Antonino per rispetto del marito ma lei ha sempre ignorato queste parole per il bene che avverte nei riguardi del gieffino. Specialmente nei momenti in cui Spinalbese non è stato bene, la 23enne non è riuscita a stargli distante.

Il malumore di Giaele De Donà

Secondo Giaele De Donà, il fatto che Antonino Spinalbese le ha tolto anche la parola, ha rappresentato una reazione esagerata. A quel punto Luca Onestini ha chiesto la motivazione per allontanarsi se si è soltanto amici ma l'imprenditrice non ha saputo offrire una risposta. La gieffina era convinta di aver raggiunto un determinato equilibrio con il compagno d'avventura ma, evidentemente, non è così ed ha aggiunto: "Io non me la vivo bene".

La modella ha poi evidenziato che gradirebbe un passo in avanti da parte dell'hair stylist verso una riconciliazione. Giaele apprezzerebbe delle accortezze da Spinalbese ma questo non succede mai. La 23enne ha detto che la stessa Ginevra Lamborghini ha sempre spinto Antonino ad avere una certa considerazione dell'amicizia con Giaele perché ha sempre dimostrato un incondizionato affetto. Luca Onestini ha poi consigliato alla compagna d'avventura di comprendere se a lei stia bene un rapporto del genere, valutandone pro e contro. La gieffina, nonostante il bene che la lega ad Antonino, è apparsa ferma sulle sue posizioni.