L'appuntamento con Uomini e donne ritorna oggi, lunedì 19 dicembre 2022, con una nuova attesissima puntata inedita. Le anticipazioni del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Riccardo Guarnieri, il quale si ritroverà a fare i conti con un sonoro rifiuto in studio.

Spazio anche alle vicende del cavaliere Mario che, dopo aver messo da parte la sua frequentazione con Gemma, verrà duramente bacchettato in studio da Maria De Filippi.

Gemma Galgani volta pagina: anticipazioni Uomini e donne oggi 19 dicembre

Nel dettaglio, le anticipazioni di Uomini e donne di oggi 19 dicembre 2022, rivelano che ci sarà spazio per le nuove vicende di Gemma, la storica dama del trono over, protagonista ancora una volta delle dinamiche del talk show pomeridiano.

Per Gemma arriverà il momento di voltare pagina dopo la fine della sua frequentazione con il cavaliere Mario che sembrava essere interessato a lei.

La dama darà l'ennesima svolta al suo percorso e lo farà assieme ad un nuovo cavaliere più giovane di lei: l'uomo in questione, che si presenterà in trasmissione per conoscerla, ha 52 anni.

Riuscirà questo nuovo cavaliere a far breccia nel cuore della dama torinese oppure si rivelerà l'ennesima delusione?

Lo scopriremo nel corso delle prossime registrazioni di questa stagione.

Maria De Filippi bacchetta Mario in studio: anticipazioni Uomini e donne 19 dicembre

Spazio anche alle vicende di Mario che, dopo la fine della frequentazione con Gemma e tutte le critiche ricevute in studio, deciderà di darsi una nuova chance assieme ad un'altra dama.

Le anticipazioni di Uomini e donne del 19 dicembre, però, rivelano che nonostante questa nuova frequentazione, Mario deciderà di chiudere anche con questa dama, perché sostiene che non sia scattata la scintilla.

A quel punto, a prendere la parola sarà Maria De Filippi: la padrona di casa del talk show pomeridiano di Canale 5 non si farà problemi a bacchettare il cavaliere del trono over, facendogli presente che a questo punto è giunto il momento di fare una scelta sul suo percorso.

De Filippi, infatti, finirà per bacchettare Mario in studio, tanto da invitarlo a decidere se proseguire o meno il suo percorso nel parterre del trono over.

Riccardo rifiutato da Gloria: anticipazioni Uomini e donne oggi 19 dicembre

E così, dopo aver messo alle strette Pinuccia, non più presente in studio, questa volta la padrona di casa di U&D, finirà per bacchettare anche Mario.

Occhi puntati anche su Riccardo che verrà rifiutato da Gloria durante la puntata del 19 dicembre.

Il cavaliere pugliese aveva deciso di troncare la sua relazione con la dama, pronto ormai a voltare pagina nuovamente e andare avanti.

Tuttavia, nel corso dell'ultima registrazione, verrà fuori che Riccardo ha avuto un ripensamento e si è presentato sotto casa di Gloria per cercare di avere un confronto con lei e sperare così di poter far breccia nel suo cuore. Ma, la reazione della donna non è stata positiva: Gloria ha detto 'no' a Riccardo e non si è presentata all'incontro.