Antonella Fiordelisi è finita al centro delle critiche da parte di alcuni telespettatori del Grande Fratello Vip 7. Nel post-puntata di lunedì 12 dicembre, Edoardo Donnamaria ha avuto un crollo in seguito all'ennesima discussione avuta con la influencer campana. Mentre il volto di Forum stava con la faccia appoggiata sul cuscino, Antonella si è lasciata scappare una smorfia.

L'episodio finito al centro delle polemiche

Durante la 22^ puntata del Grande Fratello Vip 7, Antonella ha detto di essere arrabbiata con Edoardo Donnamaria per un abbraccio "concesso" ad Oriana Marzoli.

Terminata la diretta, i due "vipponi" hanno discusso per il gesto del 28enne.

In seguito all'ennesima discussione avuta con la ragazza che sta frequentando, Donnamaria ha avuto un crollo emotivo. Mentre Edoardo aveva la faccia appoggiata sul cuscino, Antonella gli ha rivolto una smorfia.

Il tuo ragazzo è in down per colpa TUA e tu da ragazza intelligente e matura quale ti reputi, cosa fai?

Gli fai le smorfie e gli ridi da dietro?



CHE RIBREZZO DIO MIO 🥶#gfvip #incorvassi

La reazione di alcuni utenti del web

Il gesto di Antonella Fiordelisi non è passato inosservato ai telespettatori di Mediaset Extra.

Su Twitter, all'indirizzo della 24enne campana sono arrivate alcune critiche: "Il tuo ragazzo è giù per colpa tua e tu da ragazza intelligente e matura quale ti reputi, cosa fai?

Fai le smorfie e gli ridi dietro". Un altro utente ha commentato: "Una così meglio perderla che trovarla". Un altro telespettatore si è domandato come abbia fatto Francesco Chiofalo (ex fidanzato di Fiordelisi) a stare con lei per 3 anni. A detta di un utente, con quel gesto, l'influencer avrebbe dimostrato di non essere affatto matura.

Per un fan del reality show, Antonella Fiordelisi non sarebbe realmente interessata a Donnamaria. Un telespettatore del Grande Fratello Vip 7, si è augurato che la famiglia di Edoardo gli faccia capire che la 24enne non è la donna adatta a lui.

Tra i vari commenti, c'è anche chi ha spezzato una lancia a favore di Antonella: "La gente va a prescindere contro di lei.

Ogni cosa che fa viene criticata".

I motivi della lite tra i 'Donnalisi'

In confessionale, Antonella ha spiegato di essere infastidita da Edoardo Donnamaria per l'abbraccio dato all'ex amica Oriana Marzoli. Nel post-puntata la 24enne ha affrontato l'argomento con il diretto interessato: "Ti abbracci con lei che fa la gatta morta con tutti". Fiordelisi ha fatto sapere al coinquilino che, da questo momento in poi. anche lei comincerà ad abbracciare tutti i ragazzi presenti nella Casa, compreso Antonino Spinalbese.

A quel punto, Donnamaria ha spiegato di essere stanco di sentire il nome di Antonino ogni volta che i due discutono. Infine, Edoardo ha detto ad Antonella che come persona non le piace viste le continue discissioni per ogni suo gesto.