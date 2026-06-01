Le anticipazioni di Forbidden Fruit delle puntate che andranno in onda dal 7 al 13 giugno svelano che Yildiz deciderà di sposare Halit per superare la delusione dovuta al comportamento di Kerim e alla convinzione che questi abbia una relazione con Sahika.

Lila e Yigit annunciano le nozze

Le anticipazioni delle puntate di Forbidden Fruit che andranno in onda da domencia 7 a sabato 13 giugno prendono il via dall'annuncio di Lila e Yigit di volersi sposare. Stavolta la notizia verrà accolta con favore da entrambe le famiglie dei ragazzi. Successivamente, si darà il via ai festeggiamenti del compleanno di Caner con una festa a tema 'cattivi'.

Anche Sahika si presenterà pur non essendo invitata sostenendo che il tema della festa è perfettamente adatto a lei.

Durante la festa, la complicità tra Kerim e Yildiz sarà evidente a tutti. Sahika allora tramerà contro i due facendo credere ad Asuman che Kerim è un uomo inaffidabile e al contempo dirà a Kerim della possibilità che Yildiz torni con l'ex marito. Poco dopo, il clima festoso si interromperà in quanto agli invitati verranno rubati cellullare e soldi. Inizialmente si sospetterà di Sahika ma stavolta sarà evidente che lei non è colpevole. Per proteggere la figlia, Asuman proverà a fare ingelosire Halit parlandogli di Kerim ma per proteggerlo Sahika affermerà di avere una relazione con lui.

La festa di fidanzamento di Lila e Yigit potrebbe trasformarsi in una tragedia quando il ragazzo si sentirà male dopo aver mangiato un piatto piccante preparato da Yildz ma fortunatamente tutto si risolverà per il meglio e Kaya e Halit daranno la loro benedizione alla coppia.

Kerim e Sahika faccia a faccia con Yildiz e Halit

Yildiz resterà delusa nel sapere che Kerim ha una relazione con Sahika, ma la madre ne sarà felice certa che con Halit il futuro della figlia potrebbe essere più sereno. Ma il legame tra Yildiz e Kerim si rinforzerà e la donna sembrerà disposta a seguire il suo cuore e a concedergli una possibilità. Kerim allora pur di stare con lei deciderà di asciare l'azienda. Sahika allora convincerà Ender di stare per davvero con Kerim.

Quando Ender dirà tutto a Yildiz, quest'ultima delusa accetterà la proposta di nozze di Halit. Il rapporto con Kerim si concluderà invece con una discussione che sembrerà averli allontanati per sempre.

Kerim si dedicherà ai lavori di casa in maniera compulsiva e andrà alla ricerca di nuovi progetti lavorativi. Krim invece asseconderà Sahika per superare la delusione. Ma la tensione aumenterà quando la finta coppia si ritroverà faccia a faccia con Halit e Yildiz. Quest'ultima, non comprenderà bene i comportamenti ambigui di Kerim. Infine Yildiz dovrà fare i conti con la delusione di alcuni progetti lavorativi che non andranno in porto.

Riassunto delle puntate precedenti

Nelle puntate precedenti, l'interesse di Yildiz verso Kerim è cresciuto nonostante i tentativi di Ender di temere l'amica lontana dall'uomo di affari.

Halit al contempo ha fatto dono all'ex moglie di una collana preziosa con l'ide adi riconquistarla. Ender ha cercato di mettere in difficoltà Ender, mandando di fatto in crisi il suo matrimonio con Kaya. Ender per vendicarsi ha fatto credere alla cognata che il giorno del compleanno di Caner coincide con quello di Kerim. In questo modo la donna si è messa in ridicolo organizzando una festa anche per lui.