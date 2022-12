Un nuovo colpo di scena attende i telespettatori di Terra Amara. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, infatti, Ercument si macchierà di un atto atroce ai danni di Gulten.

Il cugino di Demir abuserà fisicamente della donna, la quale però potrà contare sull'aiuto dell'amico Yilmaz. Lo scontro tra i due uomini sarà cruento ed Ercument morirà per mano di Akkaya, il quale resterà ferito.

Dopo aver visto la scena a distanza, Hunkar contatterà Fekeli, il quale si preoccuperà di far curare il suo figlioccio e si incaricherà anche di far sparire il corpo esanime di Ercument.

Ercument abusa di Gulten

Proseguono le anticipazioni di Terra amara. Dopo aver discusso con la zia Hunkra che non acconsentirà alla sua ennesima richiesta di soldi, Ercument inizierà a vagare per le tenute degli Yaman imbattendosi in Gulten. Giunti in un posto appartato, il cugino di Demir chiederà con insistenza alla domestica che si conceda a lui ma, quando la ragazza rifiuterà con forza, Ercument non si fermerà e abuserà di lei.

Nel frattempo, Yilmaz sarà alla ricerca di Gulten e quando la troverà capirà subito cosa le è capitato. Per questo si scaglierà contro Ercument che tirerà fuori una pistola e lo ferirà all'altezza della spalla. Successivamente, il nipote di Hunkar sarà sul punto di sparare anche a Gulten, ma Yilmaz troverà la forza di alzarsi e prendere un sasso con il quale colpirà a morte Ercument.

Ad assistere alla vicenda da lontano sarà Hunkar, che contatterà subito Fekeli spiegandogli cosa è successo.

Hunkar e Fekeli in aiuto di Yilmaz

Fekeli chiamerà subito Sabahattin che senza dire niente a nessuno, neppure a Mujgan, lascerà l'ospedale per prendersi cura di Yilmaz. Akkaya si riprenderà presto, visto che la ferita causata dal colpo di pistola sarà superficiale, ma Gulten sarà sotto choc e minaccerà di uccidersi se la notizia della violenza subita dovesse diventare pubblica.

Di comune accordo, Hunkar e Fekeli decideranno quindi di non dire nulla dell'accaduto alla guardia civile.

Fekeli occulterà il corpo di Ercument e butterà nel fiume il sasso con cui Yilmaz lo ha ucciso, mentre Hunkar aiuterà Gulten a ripulirsi e a rimettersi in ordine dopo la violenza subita. Il padrino di Yilmaz però si renderà contro che ben presto il corpo del corpo verrà ritrovato.

Così Hunkar si sentirà in colpa per non aver previsto che il nipote avrebbe potuto commettere quel tipo di reato, considerato che in passato Ercument aveva fatto al stessa cosa con un'altra domestica.