L'appuntamento con Uomini e donne prosegue nella giornata del 7 dicembre 2022 e, le anticipazioni di questa nuova puntata, rivelano che ci sarà spazio per il fatidico ritorno in studio di Ida Platano, assieme al fidanzato Alessandro.

Un ritorno che non passerà affatto inosservato, dato che la dama siciliana avrà modo di togliersi anche un po' di sassolini dalle scarpe nei confronti del suo ex Riccardo Guarnieri e non si farà problemi a sbugiardarlo in trasmissione.

Ida torna in studio dopo la scelta: anticipazioni Uomini e donne 7 dicembre

Nel dettaglio, le anticipazioni di Uomini e donne del 7 dicembre 2022, rivelano che gli spettatori avranno modo di assistere al ritorno in trasmissione di Ida Platano che, questo fine settimana, è stata già ospite a Verissimo assieme al suo fidanzato.

L'ospitata di questa volta, però, avrà un sapore decisamente differente dato che Ida Platano in studio avrà la possibilità di rivedere il suo ex fidanzato Riccardo Guarnieri.

In studio non mancheranno i momenti di tensione, dato che Ida coglierà l'occasione per togliersi un po' di sassolini dalle scarpe e in particolar modo per svelare dei "segreti" che fino a questo momento non erano stati tirati fuori.

La dama siciliana, infatti, racconterà per la prima volta di aver ricevuto dei messaggi da Riccardo Guarnieri dopo la fatidica registrazione della scelta.

Ida Platano sbugiarda l'ex Riccardo Guarnieri: anticipazioni Uomini e donne 7 dicembre

Il cavaliere pugliese, quindi, nonostante avesse più volte affermato di considerare Ida un capitolo chiuso della sua vita, sembrerebbe che non si sia arreso facilmente.

Ida quindi finirà per sbugiardarlo in puntata, rendendolo pubblico il comportamento di Riccardo che, fino a quel momento, non aveva mai svelato di questi messaggi inviati alla sua ex dopo la scelta, nonostante la nuova frequentazioni con la dama Gloria.

Con il ritorno in studio di Ida Platano, terminerà l'attuale settimana di programmazione di Uomini e donne su Canale 5.

Cambio programmazione Uomini e donne: stop l'8 e 9 dicembre 2022

Questa settimana, in casa Mediaset, hanno scelto di rimettere mano al palinsesto di Canale 5 e in occasione del Ponte dell'Immacolata, salteranno ben due appuntamenti con il talk show pomeridiano.

Le puntate di Uomini e donne di giovedì 8 e quelle di venerdì 9 dicembre non saranno trasmesse: la trasmissione, quindi, chiuderà il 7 dicembre con l'ultimo appuntamento di questa settimana e tornerà in onda direttamente lunedì prossimo su Canale 5.

Lo stop per il ponte dell'Immacolata riguarderà anche l'appuntamento con Amici 22: il daytime sarà sospeso dal palinsesto pomeridiano di Canale 5.