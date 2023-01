Come ogni settimana, è stata registrata la puntata di Amici che andrà in onda domenica 22 gennaio. Dai primi spoiler si evince che è successo di tutti in studio: gare all'ultimo voto, classifiche inaspettate e importanti verdetti da parte degli insegnanti sugli allievi più meritevoli. Dopo la polemica di Jurman su cantanti che si esibirebbero in playback, i titolari hanno dimostrato il loro talento nel canto e nel ballo con la speranza di riuscire ad accedere alla fase serale.

Aggiornamenti sugli alunni di Amici

A poche ore di distanza dalla messa in onda di un nuovo daytime di Amici (dedicato soprattutto alla delusione di Todaro nei confronti di Mattia sulla mancanza di rispetto che il prof di latino sostiene di aver subito, quando il ballerino ha chiesto aiuto alla maestra Celentano e non a lui), sono trapelate le anticipazioni dettagliate del 17° speciale della ventiduesima edizione.

Giovedì 19 gennaio Maria De Filippi ha presentato la puntata che i telespettatori potranno vedere a partire dalle ore 14 di domenica 22. Dopo aver affrontato una settimana difficile per tutto quello che ha scatenato il "Capodanno-gate", gli allievi sono tornati a fare quello che più amano: esibirsi sul palco per convincere i giudici e i professori di meritare la maglia dorata del serale.

Le decisioni della commissione di Amici

Dopo aver promosso Ramon, la maestra Celentano ha deciso di far passare al serale un'altra allieva della sua squadra: Isobel è la seconda a ottenere la maglia dorata e ad avere la certezza di partecipare almeno alla puntata d'esordio del prima time.

Per quanto riguarda sempre il team capitanato dalla professoressa Alessandra, si è saputo che Gianmarco non era in studio, ma nessuno ha spiegato il perché.

Probabilmente il ragazzo stava poco bene e la produzione ha preferito lasciarlo riposare in casetta.

La sfida che era in sospeso dalla scorsa settimana, invece, è finita in modo inaspettato. A quanto pare non c'è stata una versa sfida tra Samu e Paki, anche se quest'ultimo è riuscito a entrare nella scuola nel team Celentano.

Per Samu la sfida è stata rimandata a settimana prossima.

L'ospite musicale di Amici

Le gare del giorno sono state giudicate da ospiti d'eccezione: Gerry Scotti ha ascoltato e valutato le performance dei cantanti della scuola, mentre i ballerini si sono esibiti per il "trio" Cocchi-Toppi-Tribuni.

Isobel è risultata prima della sua categoria (per la terza volta consecutiva), così la prof Celentano ha deciso di darle la maglia del serale per merito.

Una curiosità che è stata raccontata è che la ragazza sarebbe dovuta entrare a settembre ma, visto che non capiva una parola di italiano, è tornata in Australia per fare un corso intensivo.

Ultimo posto nella gara di danza per Vanessa, la giovane esperta in hip-hop che Emanuel Lo ha voluto nella scuola all'inizio di gennaio.

C'è stata una discussione accesissima tra Todaro e Celentano per il compito che quest'ultima ha assegnato a Mattia in settimana: la prova alla fine non è stata fatta. Zenzola, però, è risultato ancora una volta il più votato dai fan sulle pagine di Tim, per questo ha ballato un'altra coreografia di latinoamericano.

Cricca ha vinto una competizione giudicata da un regista (ha battuto Federica, Angelina e Aaron) e avrà la possibilità di realizzare il videoclip del suo inedito. Samu, invece, ha primeggiato in una gara che aveva come premio un'esibizione al concerto di Achille Lauro.

L'ospite musicale della puntata è stato il cantautore Ernia.