La produzione di Amici di Maria sui canali ufficiali del programma ha pubblicato un video riguardante i sei allievi coinvolti nel Capodanno-gate. In attesa di vedere la messa in onda della puntata di domenica 15 gennaio (registrata mercoledì 11 gennaio), i telespettatori hanno ascoltato il commento di NDG in cui rivela di aver rovinato il percorso con le sue mani.

Stando ad alcune teorie formulate dal web, durante la notte di Capodanno sei allievi di Amici di Maria avrebbero preparato una miscela a base di alcol e noce moscata e poi l'avrebbero ingerita.

Stando sempre alle supposizioni di alcuni utenti, i protagonisti del "grave episodio" si sarebbero sentiti male. Secondo alcuni studi, oli estratti dall'albero della noce moscata se assunti in modo errato o in quantità eccessive, potrebbero provocare effetti simil allucinogeni. la teoria è stata smentita dalla sorella di NDG

Il commento dei sei allievi

A causa di quanto accaduto, la redazione ha spiegato ai telespettatori che Maddalena, NDG, Vanessa, Samu, Wax e Tommy Dali si trovano in un ala separata della casetta. La decisione è stata presa in via del tutto eccezionale, per consentire al resto degli allievi di preparare le sfide in totale serenità.

In attesa della puntata di domenica, la produzione ha diffuso un video con i commenti a caldo di Maddalena, Wax, Samu, Tommy Dali, Valeria e NDG.

Quest'ultimo parlando con i suoi compagni di classe ha affermato: "È una macchia proprio indelebile". Poi ha aggiunto: "Mi sono rovinato con le mie stesse mani". A fare eco ci ha pensato Wax: il giovane allievo ha spiegato che, con l'episodio accaduto, hanno dimostrato alla produzione del talent show di non valere nulla. Secondo il punto di vista di Tommy Dali, ormai non si può tornare indietro, quindi bisogna solo prendersi la responsabilità di quanto accaduto il 31 dicembre 2022.

Valeria con sarcasmo ha ironizzato sulla maglia appena ricevuta: "Non ho fatto neanche in tempo a metterla". Samu è scoppiato in lacrime mentre Maddalena piangendo ha affermato: "Sto rovinando il mio sogno".

Le parole degli altri compagni di classe

Nel video divulgato dalla produzione è possibile ascoltare anche il commento dei ragazzi che non hanno ricevuto alcun provvedimento disciplinare.

Piccolo G ha confidato di provare una strana sensazione nel sapere che alcuni suoi compagni di scuola si trovavano in un ala separata della casetta. Angelina ha aggiunto di sentire degli schiamazzi in alcuni momenti della giornata, mentre in altri sente un silenzio tombale. Inoltre si è detta sicura che accadrà qualcosa ai sei allievi coinvolti nel "fattaccio". Aaron si è arrabbiato per quanto accaduto mentre Samuel ha sbottato: "Mi sta antipatica la gente che la critica. C'è gente che pagherebbe per stare qua dentro". Megan invece ha chiosato: "La situazione è grave".

Infine pare che la produzione e Maria De Filippi sia andata su tutte le furie per l'episodio accaduto.