In attesa della puntata di Amici di domenica 15 gennaio (registrata mercoledì 11 gennaio), i fan del programma continuano ad avanzare delle ipotesi sui social su cosa possa essere accaduto in casetta la notte di Capodanno, che ha causato dei provvedimenti disciplinari verso sei giovani concorrenti.

Stando all’ultima teoria che circola sui social i sei allievi colpiti dal provvedimento disciplinare potrebbero essersi fatti dei tatuaggi fai da te. Si tratta comunque solo di un'idea, che non trova al momento alcuna conferma: al momento la vera causa del provvedimento resta ignota.

Teorie su cos’è accaduto la notte del 31 dicembre 2022

Al momento della registrazione di mercoledì 11 gennaio, le anticipazioni hanno parlato di seri provvedimenti nei confronti di sei allievi: Wax, Maddalena, Tommy Dali, NDG, Valeria e Samu. La conduttrice Maria De Filippi, di comune accordo con la produzione, ha per ora preferito non rendere pubblico quale sia il “fattaccio” per rispetto dei ragazzi e dei telespettatori.

Di conseguenza, da quel momento sui social i fan del talent show hanno iniziato ad avanzare delle teorie sul "Capodanno-gate". In un primo momento è circolata l'ipotesi (mai confermata) di una festa a base di alcol e noce moscata, ma la sorella di NDG ha smentito.

Nelle scorse ore un utente sui social ha avanzato una nuova ipotesi: dei tatuaggi fai da te: “Wax ha realizzato i tatuaggi a sé stesso e agli altri”.

A sostegno di questa idea ci sarebbe il fatto che la conduttrice avrebbe detto a Wax di essere il “capobanda”, mentre Lorella Cuccarini avrebbe rimproverato i ragazzi di avere fatto una cosa che non va fatta neanche lontano dal programma. Fare un tatuaggio senza essere esperti, infatti, se non vengono prese tutte le dovute precauzioni, potrebbe ad esempio causare delle infezioni.

L’utente ha ipotizzato: "Sono stati in tanti a fare il tatuaggio perché - non essendo illegale come cosa - non pensavano che ci fossero delle conseguenze”.

Occorre precisare che questa è appunto solo un'ipotesi che sta circolando sul web che - al pari di altre - non trova nessuna conferma.

I commenti a caldo degli allievi

Intanto, sulla pagina ufficiale di Amici di Maria è stata divulgata una clip in cui vengono mostrate le reazioni degli allievi dopo l'annuncio del provvedimento.

Samu è scoppiato a piangere, mentre Maddalena ha paura di aver gettato al vento il suo sogno per un errore. Valeria ha ironizzato sulla maglietta appena conquistata: “Non ho fatto neanche in tempo a metterla”. Per NDG si è trattato di una “macchia indelebile”, mentre per Tommy Dali ognuno deve prendersi le proprie responsabilità, poiché non si può più tornare indietro. Wax invece ha ammesso che con quanto accaduto hanno dimostrato di non valere niente.

Attualmente i sei allievi responsabili del “grave episodio” sono stati isolati dal resto della classe della trasmissione.